FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Video, fra i due è nato l'amore? (Ballando con le Stelle)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2018: com'è andata la prima esibizione? Il surfista diviso fra mamma e ballerina.

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina (Ballando con le Stelle 2018)

Francisco Porcella si unirà di nuovo ad Anastasia Kuzmina per la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018, in onda questa sera su Rai 1. Il surfista sta prendendo seriamente questo impegno su pista e la sintonia con la ballerina professionista è più che evidente. Il tutto senza dimenticare il divertimento, come sottolinea lo stesso atleta sul proprio profilo Facebook, commentando la sua prima esibizione. In attesa della nuova performance, Francisco si è concesso anche un po' di turismo lungo le strade di Roma al fianco della mamma, che ha atteso fino ad oltre la mezzanotte per vedere il figlio sulla pista di Ballando durante la premiere. Il suo supporto è più che evidente e fra i due l'affetto non può che essere evidente. Soprattutto perchè come sottolinea lo stesso Porcella, i due non si vedevano dall'estate scorsa. Il surfista infatti vive ormai a Miami per la maggior parte dell'anno, ritornando nella sua Sardegna solo per brevi periodi. Clicca qui per vedere la foto di Francisco Porcella.

UN AMORE IN VISTA?

Continua il gossip in questi giorni sul possibile amore in corso fra Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina. Sembra infatti che i due abbiano diversi punti in comune e che fra una prova e l'altra stiano approfondendo anche la loro conoscenza personale. Ad alimentare le voci di corridoio è lo stesso Paolo Belli, che sui social ha dato credito alle speranze di molti telespettatori che vorrebbero già vedere il surfista e la professionista impegnati in una love story. Non sarebbe del resto la prima coppia nata a Ballando con le Stelle, che da sempre offre una formula passionale proprio grazie alla vicinanza fra concorrenti e ballerini. Facile che trascorrendo tante ore al giorno insieme per provare le diverse coreografie possa nascere qualcosa di bello. Ed anche qualche litigio: del resto è accaduto anche questo fra Porcella e la Kuzmina durante l'ultima settimana, forse per motivi legati all'allenamento e non necessariamente ad un litigio amoroso.

VIDEO, IL BOOGIE DELLA PRIMA SERATA E IL VERDETTO DEI GIUDICI

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2018, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si sono esibiti sulle note di Una vita in vacanza, la canzone che Lo Stato Sociale ha portato all'Ariston nella recente edizione del Festival di Sanremo. Un boogie veloce e frizzante per il surfista, che sembra proprio essere riuscito a conquistare la giuria. In particolare si sono espresse in modo positivo Selvaggia Lucarelli, che non ha potuto fare a meno di notare come l'atleta riesca a dominare onde di 22 metri con la stessa facilità con cui ha gestito la ballerina. Lodi anche da parte di Carolyn Smith, con un piccolo appunto sui passi. Per la Presidente infatti il concorrente ha azzeccato i movimenti solo per il 50% del tempo, ma nel complesso la sua coreografia le è piaciuta in modo particolare. Il voto finale di Porcella e Kuzmina è di 39 e così composto: sufficienza piena (6) da Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, 10 da Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli) e 7 da Carolyn Smith. Clicca qui per rivedere l'esibizione di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2018.

