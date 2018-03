Fabio Colloricchio, foto hot sotto la doccia/ Il web furioso con l'ex tronista di Uomini e Donne: "Vergognati"

Fabio Colloricchio, l'ex tronista di Uomini e Donne pubblica su Instagram una foto hot che lo vede senza veli sotto la doccia. Il web furioso: "Vergognati!"

17 marzo 2018 Anna Montesano

Fabio Colloricchio

Una foto che ha destato il clamore del web quella pubblicata da Fabio Colloricchio su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne, che continua la sua storia d'amore con Nicole Mazzocato (che scelse proprio nello studio di Canale 5) scatena le critiche ma anche tanti apprezzamenti con il suo ultimo scatto social, che lo vede completamente nudo sotto la doccia. Uno scatto senza ombra di dubbio particolarmente hot (Clicca qui per vederlo), che lo vede comunque coperto nei punti "proibiti" ma che lascia ben poco all'immaginazione. E qual è stata la reazione dei suoi follower, fan e non? Il web si è diviso a metà tra chi ha particolarmente apprezzato la foto di Fabio Colloricchio, trovandola artistica oltre che hot, c'è chi invece ha fortemente criticato l'ex tronista di Uomini e Donne.

LE CRITICHE DEL WEB PER L'EX TRONISTA

Tra i commenti che appaiono sotto lo scatto pubblicato su Instagram da Fabio Colloricchio, c'è infatti chi lo accusa di aver oltrepassato ogni liminte e di doversi, addirittura, vergognare. "Ma che foto sono da pubblicare su Instagram? Ok le foto artistiche ma qui stiamo oltrepassando ogni limite!" scrive una fan. C'è chi poi gli fa notare che ci sono anche minori sui social e che non si deve eccedere con scatti talmente hot e chi ancora non comprende "Come possa la tua fidanzata farti certi scatti, sapendo che poi li pubblicherai sui social e che ti vedranno nudo migliaia di persone. Ma non è gelosa?". Insomma le critiche scaturite da questa foto sono davvero tante, ma come risponderà Fabio Colloricchio?

