Filippo Nardi/ Coinvolto nel cannagate? Le difesa di Francesco Monte (Verissimo)

Filippo Nardi dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi, è ospite a Verissimo. L’occasione per parlare del canna gate in cui è stato anche lui coinvolto e del mancato saluto a Eva Henger.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Filippo Nardi a Verissimo

Archiviata l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, si è pronti ad aprire il sipario sulla prossima puntata e come accade ogni settimana, ampio spazio per anticipazioni e per le varie polemiche che quest’anno sono assai numerose, viene dato nel salotto di Verissimo. Quest’oggi al cospetto di Silvia Toffanin si presenta l’ex naufrago Filippo Nardi che era stato eliminato nella precedente puntata e quindi, suo malgrado, si è trovato al centro dell’ottava puntata del reality. Diciamo suo malgrado perché come consuetudine il naufrago eliminato arriva alla corte di Alessia Marcuzzi per parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi rivivendo anche alcuni dei momenti più emozionanti attraverso immagini e video. Tuttavia il suo arrivo è stato subito contornato da una serie di polemiche in quanto sembra che dopo aver messo piede nello studio abbia di fatto letteralmente ignorato Eva Henger. Sicuramente moltissimi telespettatori l’avranno notato, ma in maniera plateale è stato sottolineato dal tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

FILIPPO NARDI, IL MANCATO SALUTO A EVA HENGER

Quindi secondo quanto riportato da Striscia, Filippo Nardi è entrato in studio non calcolando minimamente l’ex naufraga, cosa che spiega il fatto che Filippo Nardi fosse stato informato che proprio la Henger avesse additato anche lui come quinto fumatore. Secondo Striscia la Notizia, Filippo Nardi avrebbe non salutato volontariamente Eva Henger perché risentito del fatto che l’ex naufraga l’avesse fatto finire al centro del canna gate come era successo per Francesco Monte. Tuttavia Filippo Nardi sembra far finta di non essere a conoscenza della cosa in quanto dinnanzi alle parole di Alessia Marcuzzi che l’informa quanto riferito da Eva Henger sul suo conto, lui risponde: “Me lo stai dicendo adesso". Quello che però non torna è il mancato saluto all’ingresso che invece palesa che Filippo Nardi fosse stato informato delle accuse rivolte contro di lui e pertanto le sue parole sono state messe in dubbio. Comunque la puntata è continuata con Alessia Marcuzzi che ha deciso di incentrarla sul canna gate, mettendo al centro della discussione non soltanto Filippo Nardi ma anche Paola di Benedetto.

FILIPPO NARDI E PAOLA DI BENEDETTO A DIFESA DI FRANCESCO MONTE

Tutto ciò perché Eva Henger, che aveva accusato Francesco Monte di aver fumato uno spinello sull’Isola dei Famosi, aveva aggiunto anche i nomi di altri concorrenti che come lui avevano fatto uso di marijuana. Tra questi quindi proprio Filippo Nardi e Paola di Benedetto. I due però in studio hanno tenuto a precisare la loro posizione con Paola di Benedetto che ha immediatamente riferito alla Henger di non aver mai assunto sostanze stupefacenti nella sua vita, e lo stesso Filippo Nardi che ha replicato di non aver mai fumato, schierandosi dalla parte di Paola. Inoltre i due ex concorrenti hanno anche preso una netta posizione, affermando senza ombra di dubbio di aver visto Francesco Monte soltanto fumare una sigaretta girata e di certo non uno spinello. La dichiarazione di Paola di Benedetto è stata infatti: “Sono arrivata in villa un po’ più tardi per la questione del passaporto. Riguardo a questa storia non ho niente da aggiungere a quanto detto da Andrea Marchi. Francesco l’ho visto fumare solo sigarette, non quelle preconfezionate ma quelle che si fanno con cartina e tabacco, niente di più e niente di meno”.Mentre Filippo Nardi ha spiegato: “Volevo solo dire che non assumo stupefacenti, non l’ho mai fatto e non lo farò mai. Chi mi conosce sa che sono anche astemio. Non ho fumato una canna e non ho mai visto nessuno fumarla”. Chissà se oggi dalla Toffanin verranno alla luce altre importanti rivelazioni.

