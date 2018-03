Francesco Monte e Paola Di Benedetto, Verissimo/ Ecco come procede la storia d’amore: “Ci stiamo vivendo!”

Francesco Monte e Paola Di Benedetto ospiti di Silvia Toffanin durante Verissimo: le prime dichiarazioni sulla storia d'amore appena nata tra i due... gioia ed entusiasmo per la coppia.

17 marzo 2018

Paola Di Benedetto e Francesco Monte

Procede tutto a gonfie vele tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Dopo l’abbandono di lui per colpa del canna-gate, anche la ragazza è stata eliminata dall’Isola dei Famosi e così, ha potuto proseguire dove aveva lasciato. Durante la fine della puntata di lunedì sera, l’ex Madre Natura è uscita fuori trovandosi di fronte il tarantino che l’aspettava a braccia aperte dopo averle fatto recapitare un mazzo di rose con il suo numero di telefono in diretta televisiva. Questo pomeriggio, ai microfoni di Silvia Toffanin durante Verissimo, la neo coppia svelerà come procede la relazione d’amore ma, visti in anteprima gli scatti durante la trasmissione, pare che stia andando tutto a gonfie vele. “Non ce la facevo più a stare sull’isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco”, ha dichiarato lei entrando in studio per la consueta intervista di rito. Poi l’ex naufraga ha avuto modo di svelare tutti i dettagli del loro avvicinamento e la puntata, farà letteralmente impazzire i fan della coppia.

Paola Di Benedetto, le rivelazioni inedite

Ai microfoni di Verissimo, Paola Di Benedetto confessa come è nata la passione per Francesco Monte quando erano entrambi in Honduras: “Durante il viaggio di andata verso l’isola evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sull’isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli. Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori”, confessa. Successivamente è arrivato per loro il temporaneo addio dopo la “bomba” sul canna-gate che ha fatto scoppiare Eva Henger. Sull’abbandono di Francesco Monte, la modella non sapeva nulla: “L’ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato. Oltretutto la sera prima avevamo avuto anche una discussione”. Dopo essere rientrata in Italia però, Paola è stata immediatamente contattata da Francesco, per riprendere la loro conoscenza.

Francesco e Paola: “Ci stiamo vivendo!”

“Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi”, confida ancora Paola intervistata da Silvia Toffanin. Poi a sorpresa, entra in studio anche Francesco Monte: “Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. È stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino”, confida l’ex tronista di Uomini e Donne che finalmente, avrà l’opportunità di mettere da parte la storia d’amore con Cecilia Rodriguez che tanto l’ha fatto soffrire. Proprio alla compagna di Pier Silvio Berlusconi che domanda se finalmente ci sia spazio per una nuova relazione d’amore confida: “La nostra frequentazione continua. Per il momento ci viviamo le cose come vengono”. In ultimo, la presentatrice nel corso di Verissimo, ha chiesto al giovane come stia adesso, dopo lo spinoso caso del canna-gate e le parole di Eva Henger (così come tutte le rivelazioni di Striscia la Notizia). Lui sembra non mollare tanto da dichiarare: “Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno”.

