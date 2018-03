GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Riusciranno a migliorare il secondo posto? (Ballando con le Stelle)

L’ex concorrente di miss Italia Gessica Notaro e Stefano Oradei provano a bissare questa sera l’ottimo punteggio ottenuto nella prima puntata.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

È stata senza dubbio una partenza con il piede sull’acceleratore quella della coppia composta dall’ex concorrente di Miss Italia Gessica Notaro e dal ballerino Stefano Oradei nell’edizione 2018 di Ballando con le stelle. I due hanno dimostrato ampiamente uno straordinario feeling sulla pista da ballo che è elemento imprescindibile per riuscire a proporre delle esibizioni in grado di catturare valutazioni positive da parte dei componenti della giuria. La Notaro e l’esperto Oradei, ormai un volto notissimo per gli appassionati del talent condotto da Milly Carlucci, si sono esibiti in una complessa Samba durante la quale hanno anche palesato una certa padronanza tecnica il che ha convinto la giuria nel premiarli con ben 43 punti. Un punteggio ampiamente positivo grazie al quale la giovane coppia è salita sul secondo gradino del podio alle spalle della coppia vincitrice della puntata, Stefania Rocca e Marcello Nuzio. Insomma, se queste sono le premesse c’è da attendersi una edizione di Ballando in cui la Notaro e Oradei potranno avere un ruolo da protagonisti assoluti.

GESSICA NOTARO, I COMPLIMENTI DEL PARTNER

Nella prima prova a Ballando con le stelle, Gessica Notaro ha ampiamente dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista di Rai 1 al fianco del proprio partner Stefano Oradei. Proprio quest’ultimo si è voluto pubblicamente complimentare con la Notaro per l’ottima performance proposta e per i passi avanti fatti. In particolare ha scritto un lungo post nel quale non sono certamente mancati i complimenti: “E cosi ce l’hai fatta Gessica.. ancora una volta come sempre.. come un anno fa.. come quando non volevi fare le prese alte perché non vedendo benissimo dall’occhio non ti riuscivi a regolare sulla profondità... come quando abbiamo scelto Samba.. uno dei balli più difficili da eseguire in prima puntata.. come quando in sala delle stelle eri in tensione per l’esordio... Ce l’hai fatta.. dopo poco hai superato ogni ostacolo.. e ti sei divertita ti sei lasciata andare hai ascoltato la musica e hai Ballato alla grande!! Sei Forte super Forte”.

“UNA DELLE SERATE PIÙ BELLE DELLA MIA VITA”

Nella prima puntata di Ballando con le stelle, Gessica Notaro ha proposto al fianco di Stefano Oradei un appassionate samba che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della giuria, chiudendo la serata con uno straordinario secondo posto. Un risultato importante che ha reso euforica la stessa Gessica Notaro che ha voluto esprimere tutta la propria gioia attraverso un bellissimo post nel quale ha voluto ringraziare il suo partner in pista etichettandolo come il suo ‘Alpha’: “Wowwwww ragazzi sono ancora emozionata per ieri. Una delle serate più belle della mia vita. Grazie a tutti voi per la fiducia. E grazie al mio Alpha @oradeistefano”. Migliaia sono stati i Mi Piace lasciati dai tantissimi fan come del resto sono stati moltissimi i commenti di supporto: “Complimenti cara...spero di cuore che tu vinca il programma!! Sei un esempio da seguire...perché nonostante tutto non ti sei abbattuta!...e ci hai insegnato che non tutto il male viene per nuocere!!!”, “Brava, bella, elegante, intelligente!!!! Ti auguro il meglio dalla vita ! Grazie soprattutto per il messaggio e il coraggio che trasmetti a chiunque subisce violenze e maltrattamenti fisici e psicologici!” e “Praticamente aspettavo solo te...e mi sono emozionata nel vedere la tua rinascita e nella tua ammissione di esserti sentita sfregiata da molto prima il grave evento”.

