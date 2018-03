GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ La coppia di uomini più discussa di Ballando con le Stelle

L’esperto di stile Giovanni Ciacci ed il ballerino Raimondo Todaro, in gara nella seconda puntata di Ballando con le stelle. Si riparte dall’ottavo posto con 30 punti.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Com’era ampiamente nelle previsioni, l’esperto di stile e personaggio televisivo Giovanni Ciacci è stato uno dei grandi protagonisti della prima puntata di Ballando con le stelle 2018. Il volto noto della trasmissione Detto Fatto, ha ballato in coppia con Raimondo Todaro diventando di fatto il primo uomo a ballare con un altro uomo nella storia del programma. Una novità che ha fatto scalpore non solo in Italia ma anche e soprattutto all’estero con la clamorosa censura messa in atto in Russia. Come ha avuto modo di raccontare e denunciare lo stesso Ciacci, durante la sua esibizione l’emittente russa che stava proponendo in diretta il primo appuntamento di Ballando con le stelle, ha mandato in onda uno spot pubblicitario. Una presa di posizione che non ha certamente fatto piacere al diretto interessato anche se quanto avvenuto sta contribuendo ad accrescere l’attenzione attorno allo stesso personaggio. Per cronaca, la performance di Ciacci e Todaro è stata valutata in maniera abbastanza positiva dalla giuria tant’è che i due si sono classificati all’ottavo posto su tredici con 30 punti.

GIOVANNI CIACCI: “PASSERÒ ALLA STORIA”

In una intervista rilasciata in queste ore da Giovanni Ciacci al noto settimanale DiPiù, si è parlato della sua decisione di ballare al fianco di un uomo. Una scelta che non trova precedenti storici tant’è che lo stesso esperto di stile è conscio di essere passato alla storia del programma e della televisione italiana: “A quanto pare è una faccenda già passata alla storia: già perché mi hanno detto che nella storia di Ballando con le Stelle che va in onda in 72 Paesi, è la prima volta che una coppia di ballerini dello stesso sesso partecipa alla gara. Che cosa dire? Da una parte sono fiero di essere protagonista di quella che è stata definita una novità storica, dall’altra parte, però, mi viene da sorridere, perché questa novità è in realtà un ritorno al passato: infatti le prime gare di ballo nell’Ottocento, si svolgevano tra coppie di uomini perché all’epoca era considerato sconveniente che le donne partecipassero”.

IL PARTNER IDEALE

Nella stessa intervista esclusiva che Giovanni Ciacci ha rilasciato a DiPiù ha avuto anche modo di parlare del feeling che si è creato con il suo partner nel ballo, Raimondo Todaro. L’esperto di stile ha definito Todaro un partner perfetto oltre che un maestro di ballo straordinario: “Raimondo è eccezionale come maestro e ballerino. È il partner ideale per me: non solo è un maestro eccezionale e un ballerino eccezionale, oltre a essere abbastanza alto per tenere testa al mio metro e novanta di statura, ma ha capito perfettamente lo spirito con cui voglio partecipare a Ballando con le stelle. E questo spirito si può riassumere in una frase: per me il ballo è libertà, non ha confini, non ha sesso, non ha colore. E, secondo me, non deve essere ingabbiato in ruoli prestabiliti proprio come la vita”. Infine, Ciacci ha rivelato che dopo essere stato invitato dalla Carlucci a partecipare al programma nello scorso autunno, per non farsi trovare impreparato ha preso lezioni private di ballo.

