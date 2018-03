Giaro Giarratana e Lucrezia Lando / Stanno insieme? Galeotta fu la salsa sensuale... (Ballando con le stelle)

Giaro Giarratana, concorrente a Ballando con le stelle 2018, si presenta al settimanale DiPiù parlando delle sue origini siciliane e dell'amore per la danza e la recitazione.

Giaro Giarratana è uno degli indiscussi sex symbol dell'ultima edizione di Ballando con le stelle 2018. Il bellissimo modello di origini italiane, anche se è nato e cresciuto in Olanda, lo scorso sabato si è esibito al fianco di Lucrezia Lando ed ha ben figurato in una salsa particolarmente sensuale. Non è certo un caso che Ivan Zazzaroni abbia espresso esplicite lodi nei confronti dell'esibizione di Giaro, da lui ritenuto il primo concorrente ad avere davvero ballato durante la serata. Diverso è stato il caso di Selvaggia Lucarelli che invece ha dato un giudizio opposto, affermando come in realtà il concorrente sia stato particolarmente 'moscio'. Comunque sia, Giarratana può dirsi abbastanza soddisfatto del suo esordio nel talent show vip di Rai 1 che gli ha permesso di ottenere un 27, piazzandosi all'ottavo posto il classifica. Ha quindi potuto contare anche sul tesoretto social grazie al quale il concorrente è salito dall'ottava alla sesta posizione.

GIARO GIARRATANA E LE SUE ORIGINI

Quando Giaro Giarratana è stato raggiunto dalla proposta di Milly Carlucci di partecipare a Ballando con le stelle 2018, la sua risposta è stata subito affermativa. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha infatti raccontato di essere molto legato al Paese di origine del padre, per questo da piccolo si recava spesso in Sicilia dalla nonna paterna con la quale è ancora oggi molto legato. E, insieme al desiderio di restare per qualche tempo in Italia, si aggiunge quello di dedicarsi al ballo: "La mia unica esperienza di ballerino risale a qualche anno fa quando ho frequentato una scuola di recitazione. Sapere ballare è una delle doti che un attore deve possedere e quindi a scuola ho frequentato alcune lezioni di danza". Da tali parole, risulta evidente che per Giaro la recitazione rappresenta una delle sue gradi passioni: "Fin da bambino ho sognato di fare un lavoro collegato alla creatività, ma non era facile realizzare questo sogno nella cittadina dove sono cresciuto.

LA PASSIONE PER INTERNET E L'AMORE

Dopo un periodo particolarmente difficile della sua vita, nel quale non aveva neppure i soldi per comprare da mangiare, Giaro Giarretta ha intrapreso la carriera da modello, che gli ha permesso di farsi conoscere sui social network. Come confermato nell'intervista a DiPiù, alcune sue foto sono state notate da altri e via via ha cominciato il passaparola, con la collaborazione con alcuni marchi importanti nel mondo della moda: "Quello che era un passatempo è diventato una fonte di guadagno. Questo mi ha dato il coraggio di dare una svolta alla mia vita". Il concorrente di Ballando con le stelle 2018 ha quindi deciso di dedicarsi completamente ai social network, viaggiando e pubblicando le immagini delle sue vacanze, fatto che ha aumentato ulteriormente la sua popolarità. Dal denaro ottenuto, ha anche aperto una casa di produzione con un amico. Per quanto riguarda l'amore, per il momento si proclama single ma ha le idee chiare sulla sua donna ideale: una persona che come lui sia uno spirito libero, che ami i viaggi, l'avventura e la buona tavola.

