HEAT - LA SFIDA/ Su Tv8 il film con Al Pacino e Robert De Niro (oggi, 17 marzo 2018)

Heat - La sfida, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer, alla regia Michael Mann. La trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Il film Heat - La sfida va in onda su Tv8 oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 21.30. Una pellicola drammatica con connotazioni noir che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1995 e diretta da Michael Mann. La pellicola si basa su un soggetto e sulla sceneggiatura che sono stati scritti dallo stesso regista. Il direttore dei lavori ha avuto ai suoi ordini un cast di attori di altissimo spessore, tra di essi si evidenziano Al Pacino e Robert De Niro. La pellicola che gode delle musiche di Michael Brook e Brian Eno, è stata prodotta dalla Regency Enterprises e distribuita in Italia dalla Warner Bros. Il film vista anche la vetustà di produzione, è stato programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience, esso andrà nuovamente in onda questa sera su Tv8. Ma ecco nel dettaglio la trama de film.

HEAT - LA SFIDA, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si basa sulla vita criminale di Neil McCauley, rapinatore che pianifica con la sua banda un colpo ad un furgone portavalori. Il colpo va a buon fine grazie alla pianificazione effettuata da Neil, ma gli agenti all’interno del mezzo vengono eliminati a causa dell’impulsività di Waingro, un’appartenente alla banda di malfattori, che non esegue gli ordini impartiti. Neil non prende bene il fatto che ci siano state vittime e cerca di uccidere il responsabile, Waingro riesce però a fuggire in maniera molto fortunosa, un fuga che metterà in difficoltà tutta la banda. Il caso viene affidato al tenente Vincent Hanna che capisce immediatamente il livello i preparazione della banda, troppo esperta per aver commesso l’errore di eliminare le guardie, questo mette sulla pista giusta il poliziotto. Neil nel frattempo organizza un altro colpo, questa volta sarà una banca ad essere presa di mira, nel frattempo però il malvivente si innamora di una libraia di nome Eady. Il colpo viene effettuato, ma qualcosa va storto e all’uscita dall’istituto di credito ad attendere i rapinatori vi è la polizia, ne nasce una cruenta sparatoria dove vengono uccisi alcuni rapinatori. Neil capisce che qualcuno lo ha tradito e inizia immediatamente la ricerca della talpa. I maggiori sospetti si appuntano su Trejo, un amico di Neil che non ha partecipato al colpo, ma che era al corrente del piano. Andato a casa sua Neil lo trova in fin di vita, e mentre sta per esalare l’ultimo respiro il rapinatore confessa che è stato ricattato da Waingro, che aveva rapito sua moglie Il capo della banda non riesce a dimenticare l’offesa e dopo aver confessato alla libraia il fatto di essere un rapinatore, organizza con lei la fuga in Nuova Zelanda. Prima di partire cerca il traditore, lo scova in un albergo e dopo aver fatto scattare l'allarme antincendio lo uccide. Neil a questo punto è libero di fuggire ma non sa che il tenente Hanna aveva messo sotto osservazione Waingro, Neil decide di affidare i soldi alla donna che ama e la fa scappare, in un ultimo scontro a fuoco con Hanna è quello che ha la peggio e muore in vista dell’aereo che doveva portalo verso una nuova vita.

