IL PIANETA ROSSO/ Su Iris il film con Val Kilmer e Carrie-Anne Moss (oggi, 17 marzo 2018)

Il pianeta rosso, il film in onda su Iris oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss e Benjamin Bratt, alla regia Antony Hoffman. La trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film fantascientifico in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE VAL KILMER

Il film Il pianeta rosso va in onda su Iris oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica che è stata diretta nel 2000 da un esordiente Antony Hoffman. Nel cast di protagonisti troviamo invece Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin Bratt e Tom sizemore. Nel team di sceneggiatori spicca il nome di Jonathan Lemkin già noto al grande pubblico per aver contribuito al successo di film famosi in tutto il mondo come Arma Letale 4 e Beverly Hills 90210, celebre serie TV andata in onda su Italia 1 dal 1992. Il film è stato prodotto in collaborazione tra Stati Uniti e Australia. A vestire i panni di Roby Gallagher è Val kilmer, interprete cinematografico americano nato a Los Angeles nel 1959. La sua carriera è stata costellata di grandi successi ed ha infatti preso parte a film come George and the Dragon, Kiss Kiss Bang Bang, Il cattivo Tenente - Ultima chiamata New Orleans e L'uomo di neve. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PIANETA ROSSO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 2057 e il nostro pianeta ha ormai subito mutamente epocali che hanno reso l'ambiente terrestre inadatto alla vita e alla sopravvivenza dell'umanità. Un 'equipe di scienziati sta quindi mettendo a punto un sofisticato progetto che ha come obiettivo la colonizzazione del pianeta Marte, che però non è notoriamente adatto alla sopravvivenza dell'essere umano a causa dell'assenza di ossigeno. Proprio per questo motivo sul pianeta rosso sono state inviate particolari strumentazioni adatte a modificare la composizione dell'atmosfera. Negli ultimi mesi l'equipe della NASA ha però individuato delle anomalie, in quanto il livello di ossigeno su Marte ha iniziato a diminuire in maniera drastica. Per comprendere cosa stia accadendo, la NASA decide di inviare una spedizione di scienziati e astronauti della durata di 8 mesi. E così la navicella Mars 1 parte alla volta di Marte ma all'improvviso viene investita da una tempesta solare che provoca un violento impatto del veicolo causando la morte di parte dell'equipaggio. Atterrati su Marte, i tre astronauti sopravvissuti si accorgono che in realtà l'aria è respirabile. Poco dopo cercano di contattare il comandante Kate Bowman via radio. La donna indica loro un punto da raggiungere dove troveranno una navicella russa atterrata diverso tempo prima sul pianeta e proveniente da una missione non andata a buon fine. Ai tre sopravvissuti infatti, non resta che tornare sulla terra e abbandonare il pianeta rosso.

