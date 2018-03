Isola dei Famosi 2018, Canna-gate "bis"/ Eva Henger senza freni: "Hanno calcolato tutto dall'inizio!"

Isola dei Famosi 2018, scoppia il "canngate bis" con le rivelazioni di Rocco Siffredi. Ma Eva Henger torna all'attacco contro la produzione e lancia nuove accuse

Con le rivelazioni di Giulia Calcaterra prima e Rocco Siffredi poi, la questione "canna-gate" continua ad allargarsi a macchia d'olio, mettendo in una posizione sempre più complicata la produzione dall'Isola dei Famosi. Né le accuse di Alessia Marcuzzi sono servite a "zittire" o comunque placate le rivelazioni di Eva Henger. "Hanno calcolato sin dall'inizio che io dovessi essere sbugiardata e fatta passare per matta. - è sbottata la Henger in una recente intervista a Nuovo Tv - Ora che la verità è venuta a galla, non ne parlano più e questo non va bene". Due posizioni nette e precise, quelle della Henger e della Marcuzzi, che neppure i sorrisi in studio e la cortesia di circostanza riescono più a mascherare. Allo stesso tempo Eva non muove alcun passo indietro rispetto a Francesco Monte che, mantenendo la sua parola, non si esprime sul canna-gate, concentrandosi solo sulla storia d'amore nata con Paola Di Bendetto.

Francesco Monte e il canna-gate: parla Cecilia Rodriguez

Eppure ad esprimersi su di lui è, inaspettatamente, ancora la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. "Ognuno si deve prendere le responsabilità di quello che ha fatto o di quello che, magari, non ha fatto. Quindi lui ora si è trovato in quella situazione e dovrà risolverla al più presto" dichiara la Rodriguez su Francesco Monte e il canna-gate in un'intervista rilasciata a Nuovo. Cecilia poi ammette: "Gli vorrei dire che mi dispiace che non abbia potuto fare un'esperienza del genere perché credo che faccia bene: ci si ritrova soli e si ha il tempo per pensare. - e conclude - Fuori dal reality difficilmente è possibile farlo, siamo sempre troppo occupati in tante cose. Poi, per il resto, sono fatti suoi: io non voglio entrare nel merito perchè davvero non mi interessa".

