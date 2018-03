KATIA FOLLESA / I dubbi per un secondo figlio (Verissimo)

Katia Follesa, volto comico e conduttrice televisiva, questo pomeriggio è ospite a Verissimo per parlare della propria carriera, vita sentimentale e tanto altro.

Katia Follesa a Verissimo

Tra gli ospiti che tra poche ore faranno il loro ingresso nello studio di Verissimo per il consueto appuntamento settimanale, ci sarà anche la conduttrice e comica televisiva Katia Follesa. Un personaggio molto amato dal pubblico italiano che recentemente ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera della sua malattia cardiovascolare ereditaria che la sta tentennando nella possibile decisione di avere un secondo figlio. Queste le parole più significative del pensiero dell’artista: “A 42 anni sapere di poter mettere al mondo un figlio che può avere questi problemi mi fa dire che no, non lo farei.. Dopo che ho parlato per la prima volta della malattia, mi hanno chiamata molte persone. Per la gente i personaggi pubblici sono figure intoccabili, inavvicinabili... il fatto che tu possa avere una patologia come chiunque, porta a riflettere, per questo è importante mandare un messaggio positivo”.

KATIA FOLLESA, CON MIO MARITO SIAMO STATI AMANTI PER 7 ANNI

In un’intervista rilasciate poche settimane fa a Vanity Fair, Katia Follesa ha parlato della propria travagliata storia d’amore con l’attuale marito fatta di tanti momenti di crisi e di un periodo iniziale in cui praticamente, come lei stessa ha rimarcato, erano solo degli amanti. Ecco quanto detto da Katia Follesa sull’argomento: “La nostra è stata una storia travagliatissima. Stiamo insieme dal 1999 anche se, ufficialmente, solo dal 2006. Per i primi sette anni siamo stati amanti. Lui aveva altre storie, io avevo altre storie.. Se le avevo per compensazione? Esattamente. Servivano a riequilibrare la sua assenza. Ma, appena si faceva vivo, mollavo tutto e correvo da lui. C’ero sempre. Come confidente, amica, trombamica. Poi, un giorno, mi chiama e mi dice che ha voglia di vedermi. Ho pensato: 'Vuoi vedere che è la volta buona?'. E, invece, mi spiega che si è innamorato di un’altra. Per un po’ ho retto il trio. Ma stavo troppo male e gliel’ho dissi. Al che lui lascia l’altra e si mette con me. 'Finalmente', penso. E, invece, passano cinque mesi, e mi rimolla per tornare con lei. Lì ho toccato il fondo”.

