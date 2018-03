L'ESORCISTA/ Su Iris il film con Linda Blair e Jason Miller (oggi, 17 marzo 2018)

L'esorcista, il film in onda su Iris oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Linda Blair, Jason Miller e Peter Masterson, alla regia William Friedkin. La trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST LINDA BLAIR

Il film L'esorcista va in onda su Iris oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 23.20. Una pellicola horror che è stata prodotta nel 1973 per la regia di William Friedkin ed è interamente ispirata all'omonimo racconto scritto da William Blatty che ha contribuito anche a sceneggiare la pellicola. La promozione del film è stata caratterizzata da una lunga serie di incidenti che molti ricondussero al tema stesso affrontato dal film, ovvero esorcismi e presenze demoniache. Molte scene contenute ne L'esorcista sono considerate non adatte ai minori di 14 anni e quindi sottoposte a forte censura che contribuì ad accrescere la fama e la curiosità in anticipo rispetto all'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Molti credono erroneamente che quanto narrato nel film sia frutto della fantasia dello sceneggiatore ma in realtà quanto raccontato anche nel film, prese spunto da fatti realmente accaduti in America nel 1949. Ad interpretare uno dei personaggi protagonisti del film troviamo Linda Blair affiancata da Jason Miller e Peter Masterson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L' ESORCISTA, LA TRAMA DEL FILM

Una ragazzina di nome Ryan è costretta a seguire sua madre Chris, nota attrice cinematografica americana, sul set del prossimo film che la vedrà protagonista. La Ragazzina, mentre sua madre e intenta a sistemarle nella loro nuova temporanea dimora, gioca con uno strano oggetto ritrovato nella cantina dell'appartamento con il quale non fa altro che evocare un pericoloso spirito demoniaco noto come Pazuzu. Trascorrono alcuni giorni e le prime manifestazioni del demonio iniziano a verificarsi nella camera di Regan, che viene svegliata nel cuore della notte da strani movimenti nel suo letto. Poco dopo, in occasione di una cena organizzata con parte della troupe cinematografica con cui collabora Chris, la piccola Regan inizia manifestare strani atteggiamenti, impensierendo sua madre e David Garrett, un parroco di Georgetown. Diversi giorni dopo la situazione precipita. In seguito alla Morte sospetta di Burke Dennings diventa palese che la piccola Regan è posseduta da un essere soprannaturale e malefico che le fa compiere atti osceni e malvagi. Presa dal panico, sua madre decide di rivolgersi ad un noto esorcista che, dopo aver sentito parlare la piccola in un linguaggio arcaico, si accorge della presenza di Pazuzu e decide di richiedere l'intervento di uno degli esorcisti più famosi al mondo, ovvero Padre Merrin.

