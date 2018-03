L'ISOLA DEI FAMOSI TORNA SU RAI 2? / Simona Ventura sarà la probabile sostituta di Alessia Marcuzzi

L'Isola dei famosi torna su Rai 2? È questa l'ipotesi lanciata dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, conseguenza dei dissaporti tra Mediaset e Magnolia.

17 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi

Non c'è pace per la tredicesima edizione de L'Isola dei famosi, attualmente in onda su Canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi. Dal giorno in cui Eva Henger ha lanciato le sue accuse contro Francesco Monte, il 'canna-gate' ha preso il sopravvento e le polemiche sono divampate anche sugli altri salotti della rete ammiraglia Mediaset a partire da Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. E proprio il modo in cui il Biscione avrebbe trattato la questione, anche considerando i pesanti attacchi di Striscia la notizia, non sarebbe andato già a Magnolia, la società di produzione televisiva del reality. Un contrasto, all'interno del quale si è ritrovata la stessa Alessia Marcuzzi, incapace di sbrogliare una situazione complessa evitando di prendere posizione dall'una o dall'altra parte di questa querelle. A fare le spese di questi rapporti particolarmente tesi, sarebbe proprio il futuro dell'Isola dei famosi a Canale 5, come dichiarato dal giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica “Ah, saperlo…” su Oggi, il settimanale diretto da Umberto Brindani (ospite spesso a Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso).

L'ISOLA DEI FAMOSI TORNA SU RAI 2?

Secondo quanto dichiarato da Alberto Dandolo nella rubrica al settimanale Oggi, i contrasti tra Magnolia e Mediaset potrebbero portare ad una decisione davvero clamorosa ovvero riportare il reality show su Rai 2, canale nel quale aveva esordito. Scrive infatti il giornalista: "Si mormora che l'Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà in Rai. Chi la condurrà? Ah, non saperlo". Una dichiarazione che rilancia un altro grande punto interrogativo ovvero il futuro di Alessia Marcuzzi alla guida del programma. Le polemiche sugli errori da lei commessi non sono mancate, soprattutto dopo la sfuriata, sicuramente evitabile, contro Eva Henger dello scorso lunedì. Sul web sono già molti i fan della trasmissione, convinti che la Marcuzzi debba essere sostituita quanto prima per evitare che la situazione possa sfuggirle definitivamente di mano. Tra i nomi più graditi si fa insistentemente quello di Simona Ventura, già alla guida del reality quando andava in onda su Rai 2. E proprio Super Simo potrebbe essere la prima scelta di Magnolia in caso di ritorno alla televisione di Stato...

