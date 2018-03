LUCA FAVILLA E CRISTINA ICH/ Video, i due ballerini avvistati fra baci e carezze? (Ballando con le Stelle)

Luca Favilla e Cristina Ich a Ballando con le Stelle 2018: i due ballerini impegnati nel riscatto dopo il debutto. Cosa succederà nella seconda puntata?

Luca Favilla e Cristina Ich (Ballando con le Stelle 2018

Luca Favilla e Cristina Ich sono pronti a stupire i fan di Ballando con le Stelle 2018. Dato che si tratta di concorrenti di alto livello, le premesse per una seconda puntata piena di emozioni ed effetti speciali ci sono tutte. Ad annunciarlo del resto è l'ex ballerino di Amici tramite le Stories di Instagram, in cui avvisa anche Anastasia Kuzmina che le farà drizzare le antenne. La sintonia fra Luca e Cristina è sotto agli occhi di tutti, tanto che sul web già si parla di un loro avvistamento romantico. I due sarebbero stati infatti ripresi dal settimanale Oggi intenti a scambiarsi baci e carezze in un ristorante di Roma. Una cena passionale quindi, che potrebbe confermare i rumors che stanno impegnando gli ammiratori sui social. In un'altra Stories, Luca infatti si riprende mentre Cristina pensa alla sua acconciatura e che correda con una frase significativa, "ho anche la parrucchiera più bella", poco prima che la ballerina si lanci in uno stacchetto sensuale al suo fianco.

LOVE STORY IN CORSO? NESSUNA SMENTITA DAI DUE

Ballando con le Stelle 2018 potrebbe aver già registrato i primi amori. E' il caso di Luca Favilla e Cristina Ich, "il romano e la rumena", come ha sottolineato Guillermo Mariotto durante la prima puntata del programma. I due non hanno fatto alcuna smentita in queste ore riguardo al gossip amoroso che li riguarda e sembrano concentrati più che altro nelle prove per la loro nuova coreografia. Un impegno che anche se più leggero per i due concorrenti, rispetto agli altri in gara, comporta comunque delle difficoltà. Entrambi nuovi a questa esperienza, potrebbero infatti essere messi in secondo piano dalla maggiore maturità degli altri ballerini professionisti presenti in gara, che potrebbero dare loro filo da torcere. Di contro, i giudici potrebbero penalizzare la loro performance proprio alla luce delle abilità di entrambi. Luca Favilla intanto informa i fan tramite le Stories di Instagram di aver lavorato parecchio in quest'ultima settimana per portare ad un livello più alto la sua partecipazione al talent.

SELVAGGIA LUCARELLI VS LA BALLERINA RUMENA: POLEMICA IN ARRIVO?

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2018 ha visto Luca Favilla e Cristina Ich impegnati in un Paso Doble sulle note de L'importante è finire, la celebre canzone pop del '75 interpretata da Mina e scritta da Cristiano Malgioglio. La loro scelta li ha messi tuttavia in difficoltà davanti agli occhi dei giudici, che non hanno potuto fare a meno di notare una forte inesperienza da parte di entrambi per quanto riguarda le dinamiche del talent. La critica nemmeno troppo velata è partita da Selvaggia Lucarelli, che la ballerina romena ha azzittito ricordandole che il proprio lavoro comporta fatica, mentre il suo riguarda solo la presenza online. Si prevedono scintille fra le due, mentre Guillermo Mariotto sembra gradire la coppia: il voto dello stilista è stato un 9, il più alto della giuria. A seguire Ivan Zazzaroni con un 8, così come Carolyn Smith, mentre Fabio Canino e la Lucarelli hanno assegnato ai due ballerini solo un 6. Il totale è quindi di 37. Clicca qui per vedere il video con l'esibizione di Luca Favilla e Cristina Ich a Ballando con le Stelle 2018.

