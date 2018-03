LUCA ONESTINI/ Foto, un bacio romantico con la Ivana Mrazova sulla neve (C'è posta per te)

Luca Onestini sarà ospite di C'è posta per te per una consegna speciale: i fan potranno vederlo dal vivo nella stessa serata in un locale notturno di Ragusa.

Luca Onestini a C'è posta per te

Ha creato polemiche e fatto innamorare: la rinascita di Luca Onestini è iniziata subito dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2. L'esperienza pregressa a Uomini e Donne non aveva di certo fatto uscire quel lato dell'ex tronista che alla fine ha conquistato il cuore del pubblico italiano e anche quello di Ivana Mrazova. Istrionico, pronto al sorriso e sempre attento alla sua filosofia di "Umore alto tutta la vita", la sua frase che è diventata un vero e proprio tormentone, Luca ha aperto una nuova pagina della sua vita e professione e questa sera, sabato 17 marzo 2018, siederà nel salotto di C'è posta per te. Chi lo manda a chiamare? Luciana Littizzetto e non sarà l'unico convocato dalla comica, dato che lo ritroveremo al fianco della sua Ivana, Paola Caruso, l'amico Raffaello Tonon, Michela Persico ed Erjona Sulejmani. In attesa di vederlo da Maria De Filippi, Onestini si lascia riscaldare, in tutti i sensi, dalla modella che gli ha rubato lo sguardo fin dal loro primo incontro nella Casa del reality. Il modello ha infatti pubblicato in questi giorni su Instagram una foto che li immortala in un bacio con sullo sfondo un manto innevato. "Riscaldami da questo freddo", sottolinea l'ex tronista. Clicca qui per vedere la foto di Luca Onestini e Ivana Mrazova.

UN VIAGGIO SENZA FINE CON FRATELLO E FIDANZATA

Peripezie senza fine per Luca Onestini e il fratello Gianmarco, che in queste ore hanno fatto visita nelle localita Toscane e si sono persi nel nulla. La colpa sembra essere di Ivana Mrazova, che a quanto pare avrebbe fornito ai due fratelli delle indicazioni sbagliate sulla strada da seguire. Lo rivela Luca tramite le Stories di Instagram, che li mostra dispersi a bordo auto. Senza considerare altri intoppi, fra la scelta di Gianmarco di non superare i 45 l'ora per via della pioggia e del manto stradale bagnato fino al blocco della Polizia, che ha deciso di fare un controllo in autostrada e di fermare tutte le auto in arrivo. Mentre il pubblico lo guarderà a C'è posta per te, rivela Onestini, lui sarà in realtà in Sicilia per una delle sue serate evento. Incontrerà gli ammiratori, si intratterrà con alcuni di loro e scatterà delle foto: l'incontro con i fan per il dentista romagnolo è sempre stato molto importante e non manca mai di darne testimonianza sui social.

IN TV A C'E' POSTA PER TE, DAL VIVO A RAGUSA

Sono ore di viaggio per Luca Onestini, che dopo qualche giorno di vacanza in Toscana è ritornato nella sua Bologna. Infine è partito per Milano al fianco della sua Ivana Mrazova, fermandosi in un autogrill per una breve sosta. Sembra che l'accoglienza calorosa degli ammiratori non sia mancata nemmeno in questo contesto ed infatti lo troviamo sorridente sulle Stories di Instagram al fianco di un gruppo di ammiratori, pronti a dare voce al suo "Batti le mani schiocca le dita, umore alto tutta la vita". Poche ore di sosta prima di riprendere di nuovo la strada e recarsi in Sicilia, dove questa sera intratterrà gli ammiratori presso la Lanificio Centro Produzioni di Ragusa, un locale notturno che lo vedrà ospite in tarda serata. Si tratta tra l'altro di una location innovativa, che appena cinque anni fa ha riaperto i battenti grazie ad un gruppo di giovani manager, che hanno deciso di trasformare il vecchio lanificio ragusano in un centro culturale e di divertimenti.

