LUCIANA LITTIZZETTO/ Protagonista di una consegna, quale sarà il contenuto della busta? (C'è posta per te)

Luciana Littizzetto a C'è posta per te per consegnare una busta speciale ad alcuni vip del piccolo schermo: cosa avrà da dire la comica italiana?

Ormai diventata reginetta dei social, Luciana Littizzetto non smette di far sorridere i fan grazie a video simpatici e foto ironiche che posta su Instagram. Spesso la protagonista dei suoi post sono gli animali, fra cui anche la sua inseparabile Gigia. La cagnolina sembra infatti aver avuto delle difficoltà a salire le scale di casa, motivo per cui la comica le ha suggerito di procedere "un gradino per volta". Gli ammiratori di Luciana sembrano aver gradito questa nuova foto, ma anche la presenza di numerosi libri ai piedi della scalinata che si intravedono nell'immagine. Un quantitativo importante ed un simpatico modo per sfruttare uno spazio di fronte alla vetrata luminosa. Clicca qui per vedere il post di Luciana Littizzetto. Questa sera, sabato 17 marzo 2018, vedremo invece la nota comica e spalla di Fabio Fazio a C'è posta per te come mittente di una particolare busta. Luciana ha infatti scelto di chiamare nello studio di Maria De Filippi diversi volti noti del piccolo schermo, fra cui Luca Onestini e Paola Caruso. Quale sarà il motivo della sua busta? Il mistero si infittisce, ma i fan sono sicuri di una cosa: sarà uno dei tanti momenti in cui la Littizzetto sfoggierà la sua celebre lingua tagliente.

LA NUOVA FRECCIATA IN RADIO A BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE

Dalla tv alla radio, Luciana Littizzetto non smette di ironizzare sulle coppie del momento. Nell'ultima puntata di La Bomba, il programma di Raio Deejay, la comica ha infatti sottolineato come l'effetto Belen Rodriguez abbia permesso al fidanzato Andrea Iannone di affrontare una trasformazione importante. Fin dal loro incontro, il pilota avrebbe modificato infatti sempre di più la sua fisionomia, tanto da assomigliare a Fabrizio Corona, uno degli ex fidanzati della showgirl argentina. Secondo la comica, Belen dovrebbe inoltre ricevere un premio dai giornalisti di gossip, dato che da sola riesce ad interessare diverse pagine di settimanali con i suoi amori, presunte rotture, voci di corridoio e molto altro. "Questa volta però il volto di spicco della famiglia Rodriguez ha fatto qualcosa di inedito", non manca di notare nel suo intervento in radio, ipotizzando che persino il co-conduttore Vic potrebbe trovare dei vantaggi nell'unirsi al clan di Belen.

UNA GAFFE LA PORTA ALLO SCONTRO CON FILIPPA LAGERBACK?

Ci sono state non poche tensioni negli ultimi giorni fra Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, per via di una gaffe che la comica di Che tempo che fa avrebbe fatto durante una delle ultime puntate del programma di Fabio Fazio. La Littizzetto infatti ha chiesto alla regia di inquadrare la storica spalla del conduttore per mostrare come di recente si sia voluta far togliere un neo al labbro, insinuando che fosse dovuto ad una scelta vanitosa. L'intervento comico dell'istrionica Luciana riguarda infatti gli interventi di chirurgia estetica, ma sembra proprio che in questo caso si sia sbagliata di grosso. A riverarlo è Striscia la Notizia, che ha sottolineato come in realtà la decisione della modella svedese sia legata a motivi di ragione medica. Verso la chiusura del programma, Filippa avrebbe infatti lanciato una frecciata alla Littizzetto, ringraziandola "per aver spiattellato le mie cose personali".

