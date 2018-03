LUPIN III - LA LAMPADA DI ALADINO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Tetsuro Amino (oggi, 17 marzo)

Lupin III - La lampada di Aladino, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Stefano Onofri e Sandro Pellegrini, alla regia Tetsuro Amino.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

TRA I DOPPIATORI STEFANO ONOFRI E SANDRO PELLEGRINI

Il film Lupin III - La lampadina di Aladino va in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 22.55. Si tratta dell'ennesima pellicola per la tv dedicata alle avventure di Lupin e dei suoi amici, che scorrazzano in giro del mondo alla ricerca oggetti preziosi e bottini milionaari da portare a casa con piani rocamboleschi. La pellicola è stata trasmessa prima serata circa 10 anni fa, dal canale Mediaset a pagamento Hiro, che venne poi chiuso definitivamente nel 2013. La pellicola è il sequel di Lupin III - L'elusività della nebbia e prequel di Lupin III versus Detective Conan, vero e proprio Crossover tra due delle serie animate giapponesi più amate degli ultimi anni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III - LA LAMPADA DI ALADINO, LA TRAMA DEL FILM

In questa nuova avventura Lupin cerca di assecondare il desiderio di Fujiko che sogna di possedere la lampada di Aladino, un misterioso manufatto che permetterebbe di evocare un'entità il grado di far esprimere tre desideri a chiunque la possieda. Lupin, dopo mille peripezie, riesce a recuperare la lampada e cerca immediatamente di evocare il genio, trovandosi al cospetto di un'entità femminile che gli consente scegliere i suoi desideri. In cambio però, dovrà acconsentire alla rimozione di parte della sua memoria che contempla tutti gli eventi avvenuti alle 19:00 alle 7:00 del mattino. Lupin, insospettito da questa strana richiesta, decide di indagare e scopre che il genio uscito dalla lampada, in realtà, è una donna che di magico ha ben poco. Quest'ultima sarebbe guidata da un eccentrico scienziato, un certo dottor Eichmann, il quale desidera realizzare una vera e propria epurazione di ogni singolo individuo sulla terra che presenti tracce di disonestà. Lupin vuole quindi andare a fondo alla faccendo, cercando di stanare l'organizzare che guida le azioni del genio, la cui memoria è stata in parte rimossa dal dottor Eichmann.

© Riproduzione Riservata.