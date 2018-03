MASSIMILIANO MORRA E SARA DI VAIRA/ Video, l'attore distrutto: "Sto a pezzi" (Ballando con le Stelle)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2018. Quale sarà la coreografia scelta? Ecco com'è andata al debutto.

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira (Ballando con le Stelle 2018)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira hanno fatto discutere durante la premiere di Ballando con le Stelle 2018 e sono pronti a lanciarsi verso la seconda puntata. Quale coreografia avranno ideato concorrente e ballerina dopo le critiche ricevute da Guillermo Mariotto? Lo stilista oltre ad aver appuntato alla professionista mosse eccessive per il debutto del talent, ha anche parlato di un'eventuale love story fra i due protagonisti. "E' un bellissimo ragazzo", si è limitata a rispondere la ballerina, visibilmente perplessa per la domanda. Intanto continuano le prove in settimana e sembra proprio che Sara sia decisa a guardare verso il futuro. Lo sottolinea in un suo post su Instagram con una foto estratta dalla prima esibizione, in cui Massimiliano Morra la sostiene con le mani. "La vita può essere capita solo all'indietro ma va vissuta in avanti", sottolinea per sostenere la sua coppia.

L'ATTORE NON REGGE LA FATICA

Le prove stanno mettendo parecchio in difficoltà Massimiliano Morra, che durante la settimana si è mostrato stravolto. Ballando con le Stelle 2018 gli impone infatti di impegnarsi diverse ore al giorno nel ballo, in attesa dell'esibizione di questa sera. In un video messaggio diretto ai fan, l'attore si è mostrato del tutto spettinato, stravolto nel look rispetto a come gli ammiratori sono abituati a vederlo. "Sto a pezzi, demoralizzato, distrutto", sottolinea Morra, rivelando che che i lavori erano ancora in corso a due giorni di distanza dalla seconda puntata del talent. Tutta colpa di Sara, sottolinea poi: di sicuro la ballerina pretende molto dall'attore, dato che fin dalla prima puntata ha voluto impegnare la pista da ballo con una coreografia di alto livello e difficile in più punti. Massimiliano tuttavia sembra stare al suo passo e gli appassionati del talent sanno bene quanto le prime settimane siano le più difficili dal punto di vista fisico. Come andrà questa sera? Clicca qui per vedere il video di Massimiliano Morra.

IL FREESTYLE DELLA PRIMA PUNTATA: LE POLEMICHE DI GUILLERMO MARIOTTO

I giudici di Ballando con le Stelle 2018 hanno apprezzato la performance di Massimiliano Mossa e Sara Di Vaira durante la prima puntata. Concorrente e ballerina si sono esibiti in un Freestyle con in sottofondo una delle maggiori hit di Tiziano Ferro, "Ti scatterò una foto" e fra prese in stile Dirty Dancing e voli pindarici, sono riusciti a registrare un forte successo agli occhi della giuria. Carolyn Smith ha infatti incitato la coppia a continuare su questa linea, mentre per Selvaggia Lucarelli è stata evidente l'attitudine dell'attore nel ballo. Meno contento Guillermo Mariotto, ma solo a parole. Lo stilista infatti ha "bacchettato" la Di Vaira per la sua scelta coreografica e per aver voluto mettere "le gambe sopra le spalle" di Morra, una mossa da conservare per la settima puntata, secondo il giudice. Fra i due la tensione è stata tanta anche in passato e per questo Milly Carlucci ha anticipato ogni attrito chiedendo ai due di deporre l'ascia di guerra. A discapito di tutto, Mariotto ha assegnato però un 8 a Massimiliano e Sara, seguito da un 7 scelto invece da Fabio Canino, Carolyn e la Lucarelli e contro un 6 voluto invece da Ivan Zazzaroni. In totale il loro punteggio è stato di 35. Clicca qui per rivedere l'esibizione di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira.

