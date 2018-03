Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto/ Sempre più lontano dal mondo del calcio: futuro in tv?

Matteo Gentili, ex compagno della "naufraga" Paola Di Benedetto, è ancora protagonista per la querelle-Monte: intanto, il 28enne sembra sempre più lontano dal mondo del calcio...

Matteo Gentili, in un selfie (Archivio)

Nel corso dell’ultima settimana Matteo Gentili è tornato prepotentemente alla ribalta non solo attraverso i suoi profili social (dai quali, per sua stessa ammissione, latitava da un po’) ma anche sul piccolo schermo, dove ha acquistato una certa notorietà per via della sua liaison con l’ex naufraga Paola Di Benedetto: a dire la verità, la loro storia d’amore era praticamente finita prima che la giovane modella, oltre che “Madre Natura” a Ciao Darwin, partisse per l’Isola dei Famosi: e la showgirl, eliminata proprio alcuni giorni fa dal reality show, sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove avrà modo di parlare non solo della sua esperienza sulle spiagge dell’Honduras, ma anche delle parole di fuoco rivoltele di recente dallo stesso Gentili: il 28enne calciatore originario di Viareggio l’ha infatti criticata durante l’ultima puntata di Domenica Live non solo per quelle che, a suo dire, sono state le menzogne della Di Benedetto (“Diceva di provare ancora qualcosa per me”) e il fatto che, una volta sull’Isola, sia letteralmente caduta tra le braccia di Francesco Monte: inoltre, proprio a Barbara D’Urso, l’ex difensore di Vicenza e Atalanta ha parlato anche di un bacio galeotto con Paola proprio prima della sua partenza che sembrava preannunciare a una loro riconciliazione. Poi è invece arrivato il ciclone-Monte (“Mi mancava troppo sull’isola” ha detto di recente la sua ex compagna) e sono cominciati a volare gli stracci tra i due.

UN FUTURO IN TV? ADDIO ALLA CARRIERA DI CALCIATORE

Intanto, dopo aver spiegato di essere profondamente deluso da Paola Di Benedetto e sostanzialmente di non voler più nulla a che fare con lei, specie a causa della querelle legata a Francesco Monte, Matteo Gentili non sembra essere tornato attivamente a quello che è l’altro suo grande amore della vita, vale a dire il calcio. Dopo aver rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Vicenza ed essere rimasto sostanzialmente senza squadra per oltre un anno, il difensore toscano ha scelto di scendere di categoria e firmare prima per la Carrarese in Serie C e poi, qualche mese fa, per il Real Forte dei Marmi-Querceta. Tuttavia, sembra che l’ex promessa del vivaio dell’Atalanta si avvii a un finale di carriera in tono minore, tanto che le sue ospitate in televisione si fanno sempre più frequenti e non è così peregrina l’ipotesi che Gentili possa definitivamente appendere le scarpette al chiodo a nemmeno trent’anni per dedicarsi a un nuovo lavoro. Spulciando tra le sue attività social, lo si vede sempre più spesso assieme a quel “cast” che di solito bazzica i salotti di Canale 5 e della D’Urso (Michael Gabrieli ma anche Eva Henger, entrambi immortalati in alcuni scatti), mentre prende piede la sua attività di modello: e grazie a degli scatti in cui posa a torso nudo, la sua fanbase femminile si è decisamente rimpinguata. Diventato un modello come la sua ex, è oramai pronto per il grande salto in tv?

?????? Ph: @lucatelliphotographer Un post condiviso da matteo_gentili (@matteo_gentili) in data: Mar 13, 2018 at 6:00 PDT

