Michela Persico/ Chi è? La fidanzata di Daniele Rugani, matrimonio in vista? (C’è posta per te)

Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, questa sera ospite su Canale 5 su invito di Luciana Littizzetto. Anticipazioni.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Michela Persico a C’è posta per te

Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova puntata di C’è posta per te, condotta naturalmente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Una puntata speciale con tantissimi ospiti d’eccezione come nel caso di Michela Persico, splendida wags fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani e recente protagonista del programma Le capitane proposto sulle frequenze di Spike. Stando alle anticipazioni di queste ore, sembra che la Persico abbia ricevuto un invito a partecipare alla trasmissione da Luciana Littizzetto. In attesa di scoprire quale sia il motivo di questo illustre invito, vi ricordiamo come in una delle recenti interviste che la Persico ha rilasciato al programma Le capitane, abbia ammesso di aver fatto un piccolo ritocco al seno e scherzando, ha voluto sfatare un tabù calcistico rimarcando: “Sono favorevole al sesso prima della partita: mica gioco io!”. Tra l’altro in tempi non sospetti, Lady Rugani ha dato anche un notizia di calciomercato smentendo le voci che lo voglioni con la maglia dell’Arsenal nella prossima stagione.

MICHELA PERSICO, FIORI D’ARANCIO IN VISTA?

La love story tra Daniele Rugani, promettente difensore centrale della Juventus e Michela Persico sembra andare a gonfie e vele, come più volte hanno fatto capire i diretti interessati. Da più parte sono uscite fuori illazioni di un possibile matrimonio in vista nella prossima estate che tuttavia non trovano conferme nelle recenti dichiarazioni della stessa Persico che da un lato ha lasciato intendere come la cosa non le dispiacerebbe, ma dall’altro ha ammesso che per il momento il proprio uomo ancora non si è fatto avanti per la fatidica proposta. Queste le parole evidenziate a tal proposito da lady Rugani: “Vedremo, per ora aspettiamo. Non sta a me decidere. Nel senso che la richiesta deve arrivare dall’uomo, non dalla donna. Quando si sentirà pronto, me lo farà sapere. Non bisogna però mai fa passare troppo tempo (ride, ndr). Comunque, dai, la mia risposta è sì. Daniele si deve concentrare molto sulla sua carriera. E anche io in questo momento sono molto impegnata. Per adesso ci godiamo il tempo libero da soli. Il resto arriverà col tempo”.

© Riproduzione Riservata.