Milly Carlucci/ "Ballando presenta due insidie": ecco i nemici dello show del sabato (Ballando con le stelle)

17 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Milly Carlucci questa sera tornerà su Rai Uno con la seconda puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show dedicato alla danza giunto alla sua tredicesima edizione. Un cast ricco di nomi celebri, una giuria più agguerrita che mai e una formula che ogni anno si rinnova restando sempre fedele a se stessa, ma quali sono i difetti e i punti di forza del noto format del sabato sera dell'ammiraglia Rai? A rispondere a questa domanda è stata la stessa conduttrice, che raggiunta da Stefania Zizzari per Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato dei due nemici più grandi del suo show: "Ballando presenta due insidie. Una è la durata chilometrica di ogni puntata, quattro ore di programma sono estenuanti. Anche perché tu hai un motivo di esistere ben preciso, si balla. E balla che ti riballa e ti riballa... rischi di stufare. Allora devi avere idee per non annoiare. L'altro limite - continua Milly Carlucci - è il confronto con se stessi, perché dopo tanti anni abbiamo già tirato fuori novità e sorprese. Trovare strade sempre nuove da percorrere è complicato".

I MISTERIOSI CONCORRENTI CHE NON HANNO ANCORA ACCETTATO IL SUO INVITO

In tredici fortunate edizioni di "Ballando con le stelle" Milly Carlucci è riuscita a far ballare più o meno tutti: da Ronn Moss ad Amedeo Minghi, passando per Gessica Notaro, Alba Parietti e Cristina Chiabotto. Eppure, assicura la conduttrice, non tutti i vip hanno ceduto al suo corteggiamento e ancora oggi c'è qualcuno che, nonostante i ripetuti appelli, non ha ancora accettato il suo invito: "Non posso svelare chi è - ha raccontato Milly Carlucci a Tv sorrisi e canzoni - ma prima o poi cederà, io qua sto!". Fra le celebrità più restie a partecipare, anche il concorrente di questa edizione Massimiliano Morra, che prima di entrare a far parte del cast ha ripetutamente rifiutato gli inviti della padrona di casa: "L'ho cercato per anni, forse per timidezza non se la sentiva di partecipare. Stavolta ha accettato". E fra i concorrenti che hanno risposto subito alla sua chiamata ne cita uno in particolare, Giovanni Ciacci, entusiasta di far parte del cast sin dal primo minuto.

PAROLA D'ORDINE? SPENSIERATEZZA!

"Vorrei che fosse il Ballando del divertimento. È il momento di dare una botta di sorriso e di leggerezza al sabato sera". È questa l'atmosfera che Milly Carlucci vorrebbe si respirasse nella nuova edizione di Ballando con le stelle, un'edizione tutta rinnovata che vede nel cast nomi celebri del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Le parole d'ordine di questa stagione sono infatti "spensieratezza e battute", e lei farà il possibile per perseguire questo ambizioso obiettivo. Per preparare al meglio ogni puntata, la conduttrice ammette infatti di lavorare anche da casa, dove molto spesso riesce a mettere nero su bianco delle nuove idee: "Le scrivo, ma non al computer: io sono vittima dei bigliettini che poi devo andare a recuperare in giro per casa cercando di ricordare dove li ho appiccicati". Lontana dai ritmi del piccolo schermo, Milly Carlucci ama dedicarsi alla lettura di un buon libro, ma non rinuncia a collegarsi in rete per fare incetta di serie tv: "Sto guardando "Britannia", che mi ha incuriosito riguardo a quel periodo storico: sto rispolverando quello che avevo studiato a scuola".

