NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni 17 marzo 2018: chi ha derubato Callen del suo alias?

NCIS - Los Angeles 9, anticipazioni del 17 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Qualcuno ruba una finta identità di Callen, ma secondo Sam si tratta di un diversivo.

NCIS Los Angeles 9, in prima Tv su Rai 2

NCIS LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 17 marzo 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 5°, dal titolo "Alias". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due ragazzi prendono d'assalto un blindato, ma la guardia a cui hanno sparato riesce a colpire l'autista. L'NCIS viene incaricata di individuare i due criminali: Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) si appostano all'esterno della roulette di Tony Young (Rocky Marquette) per bloccarlo. Il caso risulta più complicato per Sam (LL Cool J), dato che conosce da tempo Byron (Eddie George) e non riesce a credere che sia colpevole. Mentre lo osservano da lontano, lui e Callen (Chris O'Donnell) realizzano tuttavia che è collegato con un noto trafficante d'armi, Travis Coogan (Paul Rosenblum). Eric (Barrett Foa) scopre infatti che i due saranno presenti ad un evento mondano organizzato da Livingston (Joseph C. Phillips) e Bradford (Chris McGarry), che secondo i sospetti distribuiscono armi in due diverse parti del mondo.

Al suo arrivo, la Mosley rivela di aver ricevuto un invito per lo stesso evento per via della sua posizione all'NCIS ed incarica Sam e Callen di accompagnarla. Eric invece informa i due agenti poco dopo di aver individuato la barca di Hetty (Linda Hunt), ma che risulta abbandonata. Mentre Sam e Callen partecipano all'evento, Deeks e Kensi trovano Young dopo aver pedinato la fidanzata. Il ragazzo rivela con facilità che avverrà una compravendita importante dopo pochi minuti e gli agenti riescono a catturare il gruppo di criminali, guidati da Felix Swoope (Tre Hale). Sam nutre ancora dei dubbi sul collegamento di Byron, ma la Mosley gli fa notare che l'evento potrebbe servirgli come alibi. Si scopre in seguito che la vendita delle armi di Byron a Young serviva solo per ottenere il blindato. Sam e Callen intuiscono infatti che voglia sfruttare l'evento per agire in modo indisturbato, favorito dal costante rumore di spari al poligono. Deciso a scoprirne di più, Sam sceglie di affrontare Byron di persona, ma non riesce ad avere la meglio durante lo scontro corpo a corpo. Dopo averlo perso di vista, Sam capisce che l'obbiettivo di Byron è Bradford, dato che le sue intenzioni sono di far uscire l'azienda dal mercato delle armi. Dopo aver sventato il piano, l'NCIS scopre che il responsabile di tutto è Sasha Livingston (Rebecca Wisocky), la moglie del socio di Bradford.

ANTICIPAZIONI DEL 17 MARZO 2018, EPISODIO 5 "ALIAS"

Callen cerca di capire grazie all'aiuto di Nell chi possa aver rubato l'identità di un suo alias, fra i più accreditati usati sotto copertura. Intanto, Sam viene inviato in missione sotto copertura per scoprire il collegamento fra un caso di omicidio e Abram Sokolov, uno degli uomini più in vista in Russia che l'Antiterrorismo sta tenendo d'occhio da tempo. Philip Nelson si trovava infatti al telefono con lui mentre era alla guida della sua auto quando viene interessato da un doppio incidente stradale. Prima di morire, Nelson fa inoltre un accenno ad una cittadina chiamata Mountebank, lodandone il paesaggio. In seguito si scopre che in realtà questa particolare frase è un codice inviato al russo. Callen invece è sempre più preoccupato a causa di chi sta sfruttando il suo Dexter Hughes, ma Sam gli fa notare che potrebbe trattarsi solo di un diversivo.

