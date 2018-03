NEL CENTRO DEL MIRINO/ Su Rai Movie il film con Clint Eastwood (oggi, 17 marzo 2018)

Nel centro del mirino, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Clint Eastwood e Dylan Mcdermott, alla regia Wolfgang Petersen. La trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Il film Nel centro del mirino va in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 23.30. Una pellicola poliziesca che è stata realizzata con la regia di Wolfgang Petersen ed è stata interpretata nel 1993 da Clint Eastwood, affiancato da Dylan Mcdermott, John Mahoney, Gary Cole e Fred Dalton Thompson. Il regista del film, Wolfgang Petersen, è noto Germania e recentemente ha diretto due grandi colossal del cinema internazionale come Troy e Poseidon. Nel centro del mirino, si è avvalso della collaborazione di uno dei più grandi compositori al mondo come Ennio Morricone, che aveva già composto le musiche di altri film con protagonista Clin Eastwood, ovvero Per un pugno di dollari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEL CENTRO DEL MIRINO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Franck Horrigan, membro di un team di agenti segreti americani che diversi anni prima era stato chiamato a proteggere John Kennedy, il quale venne però drammaticamente ucciso nel corso di un terribile attentato che scosse gli Stati Uniti e il mondo intero. Da quel giorno, Franck non riesce a darsi pace, sentendosi responsabile per quanto accaduto. A distanza di anni Franck ha possibilità di riscattare il suo passato quando un assassino che conosce fin troppo bene minaccia di uccidere il nuovo presidente. Franck non ci pensa su due volte e decide di intervenire attivamente entrando a far parte della nuova scorta dell presidente. Ma nel frattempo, l'assassino, che risponde al nome di Mitch Leary, continua a seminare morte e sfuggire alla cattura degli inquirentii. Al termine di una estenuante corsa Franck e l'assassino si ritrovano l'uno di fronte all'altro ma l'agente decide di non uccidere il suo nemico che prontamente lo soccorre. Poco dopo Frank, richiamato dai suoi superiori per non aver approfittato dell'occasione di uccidere il killer, viene estromesso dall'operazione. Intanto gli investigatori scoprono che Leary, in passato, era stato a sua volta un agente segreto.

© Riproduzione Riservata.