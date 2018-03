OSCAR, IL PRESIDENTE DELL'ACADEMY DENUNCIATO PER MOLESTIE/ Tre segnalazioni per John Bailey

17 marzo 2018 Fabio Belli

Oscar, un nuovo caso Weinstein nell'Academy? (foto LaPresse)

L’ombra dello scandalo Weinstein si allunga anche sull’Academy e sugli Oscar, che pure hanno realizzato il loro spettacolo annuale in un’atmosfera distesa, senza che le polemiche sullo scandalo delle molestie alle attrici entrasse nell’atmosfera della premiazione. Hollywood è stata però scossa nella giornata di venerdì dalle denunce per molestie che sono state ufficialmente presentate nei confronti di John Bailey, presidente dell’Academy of Motion pictures arts and science, che organizza appunto l’immensa macchina degli Oscar. Denunce che fanno scalpore visto che proprio l’Academy è stata inflessibile nella condanna e nella presa di distanze verso ogni forma di molestia, con le denunce ed i casi che si sono moltiplicati e con lo stesso Harvey Weinstein che è stato espulso dall’Academy stessa. Che sul palco degli Oscar ha offerto visibilità al movimento Time’s Up contro le molestie sulle donne.

SCONFESSATA LA NUOVA POLITICA DELL'ACADEMY

Bailey viene considerato come uno degli uomini maggiormente influenti di Hollywood in una scalata che lo ha portato fino alla presidenza dell’Academy raggiunta nello scorso mese di agosto. Direttore della fotografia di film molto importanti come Ricomincio da Capo e Il Grande Freddo, il suo progetto maggiore era quello di un museo dell’Academy che ripercorresse quasi un secolo di storia del cinema passata attraverso i premi Oscar. Le denunce stridono con il nuovo codice di condotta che l’Academy sotto la guida di Bailey ha varato per i suoi membri, proponendo tolleranza zero verso le molestie e ogni tipo di comportamento simile, rendendo più semplice la possibilità di denunciare molestie sul lavoro e al tempo stesso offrendo strumenti di garanzia legale e professionale per le vittime che decidono di denunciare. Ora gli sviluppi della vicenda Bailey potrebbero mettere in crisi l’intera politica dell’Academy in merito.

