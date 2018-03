PAOLA CARUSO/ L'ex Bonas pronta per una nuova avventura in Tv? (C'è posta per te)

Paola Caruso sembra aver trovato un nuovo amore, il compositore Edoardo Cicchinelli. Ospite di C'è posta per te, potremmo vederla presto in altre vesti quest'estate.

Paola Caruso a C'è posta per te

L'ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, sembra essere riuscita a trovare un nuovo amore: Edoardo Cicchinelli. I due sono stati paparazzati nelle ultime settimane da Novella 2000 lungo le strade di Roma, protagonista di un loro bacio appassionato. Si vocifera inoltre che sarà fra i concorrenti che vedremo nella versione vip di Temptation Island quest'estate, anche se i piani potrebbero cambiare proprio grazie all'ingresso del compositore nella sua vita amorosa. Questa sera, sabato 17 marzo 2018, la vedremo invece a C'è posta per te chiamata da Luciana Littizzetto, che l'ha convocata in studio per una consegna speciale. In queste ore Paola si è concessa invece un po' di relax, in previsione del week end. La vediamo infatti in uno scatto su Instagram con al volto una maschera di bellezza color oro e in compagnia del suo amatissimo chihuahua albino. Uno scatto che ha attirato i fan e anche qualche hater, che ha ironizzato sul fatto che le sia caduta la vernice sul volto. Clicca qui per vedere la foto di Paola Caruso.

FRA TRATTAMENTI DI BELLEZZA E ISOLA DEI FAMOSI 2018

Naturopatia, pelle da sogno e tanto relax. Questi gli ingredienti di Paola Caruso per il suo week end di coccole. Un vero e proprio trattamento di bellezza che richiede diversi passaggi, dal massaggio al viso fino alla maschera di preparazione, in argilla bianca e con acido jaluronico. Il tutto in previsione della gold mask, una delle ultime rivoluzioni in campo cosmetico che sta spopolando anche in Italia. Antiage e pulizia del viso a base di oro 24 carati, come sottolinea la Caruso in una delle sue Stories di Instagram. In questi giorni Paola è stata inoltre protagonista di una rivelazione shock che riguarda il suo passato e che ha annunciato durante una sua ospitata nei programmi di Barbara d'Urso: è stata adottata da piccola ed ora è alla ricerca dei genitori biologici. E non solo, perché l'ex Bonas si è unita alle recenti polemiche sulla conduzione di Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi e, come sottolinea TvZap, fra quanti vorrebbero rivedere Simona Ventura alla guida del suo programma storico. "La Marcuzzi è bravissima", ha evidenziato, "ma Simona rappresenta questo reality più di chiunque altro".

IN ARRIVO UNO SCONTRO IN TV?

Le polemiche sull'Isola dei Famosi 2018 hanno messo al centro dei riflettori Craig Warwick e Franco Terlizzi, ma anche Paola Caruso. L'ex Bonas infatti ha deciso di schierarsi dalla parte del sensitivo inglese e andando contro il parere degli altri opinionisti presenti nello studio di Barbara d'Urso. Durante l'ennesimo approfondimento sulla presunta omofobia dell'ex pugile ai danni di Craig, la Caruso ha ribadito di credere a quest'ultimo, sicura della sua sincerità. Del resto non ci sarebbe alcun motivo per inventarsi una storia simile, sottolinea la showgirl, nota per le sue prese di posizione impopolari agli occhi degli altri volti noti della tv. Anche nella sua ospitata a C'è posta per te dovremo aspettarci quindi delle belle. Del resto Paola si ritroverà fra due antichi fuochi che in passato le hanno provocato non poche gelosie: Luca Onestini e Ivana Mrazova. Durante il Gf Vip 2, l'ex Bonas aveva infatti manifestato un forte apprezzamento per il modello, salvo poi ritrovarsi in scontro con la rivale in amore.

