PEDRO: GALLETTO CORAGGIOSO/ Su Italia 1 il film dei fratelli Riva Palacio Alatriste (oggi, 17 marzo 2018)

Pedro: Galletto coraggioso, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast dei doppiatori: Bruno Bichir e Angelica Vale, alla regia Gabriel Riva Palacio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione nel pre serale di Italia 1

ALLA REGIA GABRIEL RIVA PALACIO

Il film d'animazione Pedro: Galletto coraggioso va in onda in Prima Tv su Italia 1 oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 19.30. Una pellicola animazione, d'avventura e commedia che è stata diretta nel 2015 in Messico dai fratelli Gabriel e Rodolfo Riva Palacio Alatriste, che hanno curato la regia di altri film animati come Another egg and chicken. Il film è uscito al cinema nel marzo 2016 non riscuotendo il successo sperato. Nella versione originale messicana, le voci dei protagonisti appartengono a Bruno Bichir, Angelica Vale e Omar Chaparro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PEDRO: GALLETTO CORAGGIOSO, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è il piccolo Pedro, un gallo che sarà disposto ad affrontare avventure pericolose e spettacolari solo per salvare la sua famiglia. A fare da sfondo alla storia di Pedro è una piccola Fattoria di provincia i cui proprietari cercano di proseguire l'attività con grande caparbietà e forza, riuscendo a contrastare le gandi difficoltà di natura economica. È proprio qui che Pedro trascorre la sua infanzia accanto alla sua famiglia, vivendo nel mito del suo eroe Sylvester Pollone, un'importante pugile di fama internazionale che un giorno sogna di poter emulare. Nel frattempo la situazione economica della fattoria diventa sempre più seria e i proprietari arrivano a prendere la sofferta decisione di cedere a terzi l'attività. Pedro e la sua famiglia venuti a conoscenza della notizia perdono le speranze, consapevoli che se la fattoria verrà venduta perderanno la loro casa. Ma Pedro non si dà per vinto e scoperto l'esistenza di un torneo di pugilato che si terrà di lì a poco, nelle vicinanze della fattoria, decide di partecipare per tentare di accaparrarsi il cospicuo premio in denaro che basterebbe per evitare che la fattoria venga venduta. Riuscirà Pedro a salvare la famiglia, la fattoria e ad affrontare soprattutto le sue paure battendo i più grandi campioni di pugilato?

