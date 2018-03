PETS - VITA DA ANIMALI/ Su Italia 1 il film d'animazione di Chris Renaud (oggi, 17 marzo 2018)

Pets - Vita da animali, il film in onda su Italia 1 in Prima visione Tv oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast dei doppiatori: Lupus C ed Eric Stonestreet, alla regia Chris Renaud.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA CRIS RENAUD

Il film Pets - Vita da animali va in onda su Italia 1 in Prima visione tv oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione che è stata diretta nel 2016 da Chris Renaud, regista americano già noto per aver diretto altri importanti film di animazione prodotti dalla Disney Pixar come Cattivissimo me e Minions. Tra l'altro, lo stesso regista ha anche prestato la voce al personaggio di Norman del film. Nella versione originale di Pets - Vita da animali, le voci dei personaggi principali sono state doppiate da Lupus C, Eric Stonesrreet, Kevin Gary è Jenny skate. La pellicola è stata distribuita in tutto il mondo ottenendo un ottimo riscontro dal punto di vista della critica e degli incassi. La maggior parte dei siti di recensioni cinematografiche lo segnalano come film fresco moderno, molto divertente e adatto a tutta la famiglia. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

PETS - VITA DA ANIMALI, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il piccolo Max, cane affettuoso e dolce, vive in un piccolo appartamento nella Grande Mela. Max è molto legato a Ketie e quando la ragazza decide di riportare a casa un cagnolone tenero scodinzolante trovato moribondo all'interno di un canile, il povero Max inizierà ad andare su tutte le furie. Il rapporto tra i due diventa sempre più teso fino a quando Duke arriva ad accettare ogni tipo di trattamento pure di riuscire a rimanere nell'appartamento assieme a Katie. Un giorno i due coinquilini si trovano a passeggio al parco assieme ad un dog sitter e per uno strano scherzo del destino finiscono per essere aggrediti da un branco di gatti che riescono a privarli dei loro collari. Proprio in quel momento vengono notati da un accalappiacani che non perde tempo e li ricarica sul suo furgone. Ma Max e Duke vengono per loro fortuna salvati dalla Provvidenza quando un branco di animali, capitanato da il coniglio Nevosetto, attacca il furgone su cui viaggiano per liberare un loro amico. I cani finiscono per entrare a far parte della banda guidata da Nevosetto una vera e propria gang composta da animali che provano un odio profondo verso gli esseri umani che li hanno abbandonati senza alcun rimorso.

