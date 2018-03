Paolo Fox/ Oroscopo weekend 17-18 marzo: Leone settimana di recupero, Vergine Luna opposta ma...

Oroscopo del weekend, previsioni di Paolo Fox a I Fatti Vostri per sabato 17 e domenica 18 marzo: Leone settimana di recupero, la Vergine ha la Luna opposta ma può vivere buone giornate.

17 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo del weekend, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND 17-18 MARZO 2018

Ariete: venerdì, amore cinque stelle, fortuna quattro e lavoro quattro stelle. Sabato quattro stelle per tutti i parametri. il Sole illumina il segno e Mercurio e Venere appare molto interessante, portando quindi dei grandi giovamenti nella vostra vita. Molti sentono che con questa primavera vi sia molta energia. Questo periodo dell'anno è un momento importante perché rispetto ad altri ci si sente sempre più forti. Vi saranno buone novità, in amore e per i rapporti lavorativi importanti. Non bisogna farsi prendere dall'istinto. Il weekend si conclude in modo positivo. Domenica ci saranno cinque stelle in tutti i parametri. Cercate anche dal punto di vista sentimentale e lavorativo di mettere in pratica ciò che desiderate. Toro: la giornata di oggi prevede, amore quattro stelle, lavoro e fortuna quattro stelle. Sabato cinque stelle in amore e quattro stelle in lavoro e fortuna. In questo momento si deve recuperare un pò di forza fisica, perché il mese precedente non è stato molto positivo. Inoltre si dovrebbe cercare di essere più sereni e prendere le decisioni in maniera più tranquilla. Ora è stato compreso che se si vuole stare bene con sé stessi, bisogna selezionare le persone che vi sono intorno. Quindi determinate persone devono essere allontanate da voi. Fate quello che desiderate. L'ingresso di Urano nel mese maggio porterà ancora più energia e forza nelle azioni. In questi mesi bisogna mettere al primo posto l'amore, perché sono mesi importanti. La giornata di domenica vedrà cinque stelle in amore, quattro nel lavoro e cinque nella fortuna. E' un weekend pieno di energia.

Gemelli: venerdì tutti i parametri a quattro stelle. Sabato ci saranno invece in amore quattro stelle, in fortuna quattro stelle e nel lavoro tre stelle. In questo weekend la Luna appare solo negativa per la giornata di oggi. Non è nulla di grave, dato che le situazioni più preoccupanti sono ormai passate. Infatti dal venti di febbraio avete vissuto dei malesseri fisici e delle situazioni complicati, che ora sono alle spalle. Ancora si deve mettere a posto qualche situazione che negli anni precedenti non è andata a buon fine, per un Saturno in opposizione. Fino all'estate si avrà tempo per realizzare i progetti. Aprile e maggio sono dei mesi positivi. La giornata di domenica prevede in amore quattro stelle, lavoro cinque stelle, fortuna quattro stelle. La Luna non è più in opposizione quindi le situazioni miglioreranno. Attenzione a non fare i dispettosi. Per domenica bisogna programmare qualcosa che faccia distrarre. Cancro: nella giornata di oggi ci saranno cinque stelle in tutti i parametri. Sabato cinque stelle in amore e nel lavoro, quattro stelle nella fortuna. E' un cielo che è molto positivo. Vi sono ancora alcuni intralci, non dovuti da quanto fatto, ma da situazioni esterne che implicano ancora un pò di fatica. Si deve prendere iniziativa e agire. Si è molto favoriti da un ottimo Giove, anche se non si deve dimenticare che però rimane sempre un Saturno che si oppone, portando qualche complicazione e una maggior dispendio di energia nella vita. Il weekend è molto interessante. Attenzione alle tensioni in amore o a situazioni in famiglia che non si sono ancora risolte. Bisogna cercare di rimanere tranquilli. Domenica vi è un piccolo calo, con amore e lavoro con tre stelle e fortuna quattro stelle.

LEONE SETTIMANA DI RECUPERO, VERGINE LUNA OPPOSTA MA...

Leone: si è in questo fine settimana in forte recupero. Per la giornata di oggi è previsto in amore cinque stelle, lavoro tre stelle fortuna quattro stelle. Domani tutti i parametri a quattro stelle. Come si evidenzia vi è un recupero molto positivo anche dal punto di vista emotivo. L'amore sarà di nuovo presente nella vita. Vi saranno delle proposte positive per l'estate. L'unico elemento che rimane ancora sospeso è l'ambito economico. La seconda metà dell'anno sarà però per questo ambito molto positivo. Domenica prevede grazie all'influenza della luna una giornata molto intrigante. Cinque stelle in amore quattro stelle per il lavoro e cinque invece per la fortuna. Nasce tanta voglia di amare. Vergine: come nel caso dei Gemelli oggi c'è una Luna opposta che porta ad avere quattro stelle su tutti i parametri. Sabato amore e lavoro tre stelle, mentre fortuna quattro stelle. Si è usciti fuori dalla situazione di difficoltà fisica che era iniziata intorno al venti di febbraio. Però le cose stanno migliorando. Ancora qualche strascico della situazione negativa, dato che tra oggi e domani possono esserci delle piccole tensioni per situazioni non risolte. Ogni tanto ci si fa prendere da polemiche e discussioni. Domenica la situazione migliora con cinque stelle in tutti i parametri. Domenica quindi è la giornata migliore per parlare dei sentimenti.

Bilancia: venerdì in amore, fortuna e lavoro quattro stelle. Sabato tre stelle in amore, fortuna e lavoro rimangono con quattro stelle. Marzo non è un mese molto favorevole per i sentimenti. Ovviamente non implica che non vi sia nessuno nel cuore, ma che forse un evento o un programma deve essere rinviato più in là. Bisogna dire sempre quello che si pensa, senza aver paura di fare delle brutte figure. Quindi non si devono accettare delle cose in cui ci sono dei dubbi. Questo vale sia in amore che per il lavoro. Domenica ancora vi è un momento di incertezza con tre stelle in tutti i parametri. Quindi bisogna essere prudenti nelle scelte. Scorpione: la giornata di venerdì prevede amore e fortuna quattro stelle, lavoro tre. Sabato cinque stelle per tutti i parametri. La Luna infatti sabato illumina. Anche se vi è un problema si può affrontarlo con più coraggio, rispetto al passato. In questo anno ci sono i mezzi per affrontare le avversità. La giornata di domenica è positiva con tutti i parametri a quattro stelle.

SAGITTARIO PIENO DI ENERGIA, ACQUARIO MOMENTO PIENO DI DUBBI

Sagittario: venerdì amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro. Vi sono delle giornate in cui siete pieni di energia e c'è voglia di affrontare tante cose, in altre invece non c'è voglia di agire. Una cosa è sentirsi pigri, un'altra è invece essere demotivati. Quindi bisogna circondarsi di persone che possono dare energia. Sabato vi è un miglioramento con tutti i parametri a quattro stelle, mentre domenica vi è un netto miglioramento con amore e fortuna a cinque stelle e lavoro a quattro stelle. Se tra oggi e domani qualcosa non si realizza, avrà esito positivo probabilmente domenica. Capricorno: venerdì amore tre stelle, lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. Sabato vi è un leggero calo con amore quattro stelle, fortuna quattro e lavoro tre stelle. Il mese di marzo non è molto positivo. Quindi è il momento di attendere ed essere saggi, aspettando. Domenica tutti i parametri sono a tre stelle. Marzo è di riflessione, mentre aprile sarà il momento di incominciare nuove attività.

Acquario: venerdì quattro stelle in amore e fortuna, tre stelle nel lavoro. E' un momento in cui soprattutto a livello professionale vi sono dei dubbi. Nel caso questi provengono da dentro. Sabato la situazione è identica con amore e fortuna quattro stelle, lavoro tre stelle. La giornata di domenica appare più intrigante con tutti i parametri a quattro stelle. Pesci: in questi giorni vi sono tante situazioni positive. Per la giornata di oggi è previsto cinque stelle in amore e lavoro, quattro stelle nella fortuna. Sabato quattro stelle in amore e cinque stelle sia per il lavoro che per la fortuna. Non solo avete un cielo pieno di energia, ma alcuni si sentiranno veramente liberi di agire e fare ciò che desiderate. Bisogna approfittare di questo momento. Domenica tutti i parametri a cinque stelle.

© Riproduzione Riservata.