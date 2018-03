RAFFAELLO TONON/ Con l'amico Luca Onestini, il debutto in radio (C'è posta per te)

Raffaello Tonon a C'è posta per te per una consegna speciale. E intanto si vola verso la prossima avventura con l'amico Luca Onestini, fra radio e libro in arrivo.

Raffaello Tonon a C'è posta per te

Raffaello Tonon continua a cavalcare l'ondata di successo professionale e personale. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 gli ha permesso di svoltare pagina, dopo diversi anni trascorsi nella penombra televisiva. Sono tanti gli appuntamenti imperdibili che lo vedono ancora una volta al fianco di Luca Onestini, l'amico inaspettato che ha conosciuto proprio grazie alla Casa. I due infatti vedranno la pubblicazione del loro libro a quattro mani il prossimo 22 maggio, in cui racconteranno tanti dettagli della loro amicizia. Questa sera saranno inoltre entrambi presenti a C'è posta per te, nella puntata in onda il 17 marzo 2018, al fianco di Ivana Mrazova, Erjona Sulejmani, Paola Caruso e Michela Persico. E non solo, perché i due amici, stretti nel loro legame sia nella vita privata che in quella professionale, hanno già debuttato alla radio grazie al programma Pomeriggio Zeta di Radio Zeta, dove interverranno dal lunedì al venerdì al fianco di Susanna Scalzi. Un'esperienza che tra l'altro hanno già avuto modo di sperimentare grazie al Radio GF, l'iniziativa di Radio 101 con i concorrenti del reality di Canale 5.

RAFFAELE TONON, UNA QUESTIONE DI STILE

Sembra proprio che i fan adorino la nuova veste di Raffaello Tonon come conduttore radiofonico. A Radio Zeta ha già fatto incetta di ammiratori, come testimoniano i numerosi commenti lasciati dai fan sui social. In questi giorni tra l'altro è rimasto da solo al fianco di Susanna Scalzi per un'intervista ai Negrita che è piaciuta molto al pubblico italiano: Luca Onestini infatti si trovava in vacanza con fratello e fidanzata e questo ha permesso a Tonon di rimanere da solo al microfono. Maestro di stile, i suoi profili su internet sono diventati un'occasione per Raffaello anche per mostrare le sue idee in fatto di look. In una delle ultime foto, rigorosamente in bianco e nero da vero vip, lo vediamo infatti con cappotto e immancabile sciarpa a trama variegata, con girocollo bianco e occhiali da sole. Il particolare che tuttavia salta all'occhio non riguarda l'outfit, ma il sorriso che l'opinionista ha ritrovato grazie all'amico Luca, che non dimentica di certo di citare con il celebre hashtag #Oneston. Clicca qui per vedere la foto di Raffaello Tonon.

BONTONON, LE LEZIONI DI NETIQUETTE SUI SOCIAL

I social sono diventati ormai il pane quotidiano di Raffaello Tonon, che grazie alla rubrica di Pomeriggio Cinque spiega ai fan come seguire il bon ton sui network online. Un mondo virtuale sempre più al centro della vita quotidiana di tutti e che impone una certa etichetta, ovvero la netiquette: un comportamento che prevede tre step da seguire con senso del dovere. Ovvero ciò che si può fare, quello che invece non si può fare ed infine le azioni che si devono fare per forza. Si può mettere un like anche alle foto vecchie di qualcuno che si segue, spiega in tv nel suo spazio "bonTonon", ma vietato mettere il mi piace ad un proprio scatto, pena il cattivo gusto. Come riporta TgCom24, l'ultimo step riguarda un aspetto personale spesso tralasciato dagli utenti, ovvero dichiarare la propria identità sui social. Una questione di lealtà, sottolinea Tonon.

