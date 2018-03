RUSLAN/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal e Robert Wisden (oggi, 17 marzo 2018)

Ruslan, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal, Robert Wisden e Laura Mennell, alla regia Jeff King. La trama del film nel dettaglio.

Il film action in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il film Ruslan va in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola action nota anche con il titolo Driven to kill, come in realtà è chiamata nella versione originale. La pellicola è stata diretta nel 2009 da Jeff King, regista e sceneggiatore americano poco noto a livello internazionale. Il cast di attori principali vide protagonista Steven Seagal affiancato da Robert Wisden, Laura Mennell, Mike Dopud e Crystal Lowe. Steven Seagal, oltre ad aver interpretato il personaggio principale di Ruslan, ha anche prodotto il film assieme a Tim Brown. L'attore americano, protagonista di decine di film d'azione, nell'ultimo periodo ha preso parte alle riprese di Code of Honor e Contract to kill. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RUSLAN, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Ruslan ha ormai detto addio al suo passato segnato da crimini efferati e le frequentazioni poco raccomandabili con i vertice della mafia russa. Ora è un semplice romanziere i gialli che vive un'esistenza tranquilla e apparentemente spensierata Una mattina apprende che sua figlia Lanie sta per convolare a nozze con un pericoloso membro della malavita locale. Nonostante non abbia alcun tipo di rapporto con la sua famiglia da diverso tempo, Ruslan viene invitato al matrimonio della ragazza. Con sua grande sorpresa, il giorno delle nozze scopre che poche ore prima dell'inizio della cerimonia sua figlia è stata brutalmente picchiata e che si trova fin di vita. Dopo aver diffuso la falsa notizia della morte della ragazza, Ruslan decide di agire per vendicarsi di quanto accaduto con la collaborazione del futuro sposo di Lanie. Per riuscire nel suo piano di vendetta però sarà costretto a ricontattare i suoi vecchi amici criminali e grazie al loro aiuto scopre che ad aver ordinato il massacro di sua figlia altri non è che il padre del futuro sposo della ragazza.

