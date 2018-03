Robozao, Ballando con le stelle/ Video: il robot terzo conduttore, in quale ballo si cimenterà?

Robozao, il robot terzo conduttore di Ballando con le stelle, nuovamente protagonista nella prima serata di Rai 1 al fianco di Milly Carlucci. Anticipazioni.

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 11.12 Francesca Pasquale

Robozao a Ballando con le stelle

“Arriva dallo spazio, sfreccia tra le stelle e si trasforma in un razzo missile.. si trasformerà anche in un grande ballerino? Insieme al re della salsa Maykel Fonts il ballo spaziale Robozao”, con queste parole nella prima puntata di Ballando con le stelle è stato presentato il primo ospite stagionale: Robozao. Si tratta di un imponente robot costruito, sembra in Brasile, anche se la società che lo ha ideato ha sede nella leggendaria Silicon Valley. È alto tre metri ed è stato ideato appositamente per operare nel mondo dello spettacolo in quanto è in grado di ballare ogni genere di ballo con incredibile scioltezza e simpatia. Tra l’altro dalle foto che appaiono nel suo account facebook ufficiale, pare che Robozao sia diventato la mascotte di alcune squadre di football americano. Come hanno avuto già modo di constatare i telespettatori di Rai 1 nella prima puntata di Ballando, la grande peculiarità di Robozao è che riesce ad imitare i movimenti di una persona posta a poca distanza. Insomma, un vero gioiello della tecnologia.

ROBOZAO, IL VIDEO DELLA SUA PERFORMANCE

Robozao è la grande novità di questa edizione di Ballando con le stelle in quanto non solo nella prima puntata ha vestito i panni di ballerino per una notte ma sarà presente in tutte le puntate vestendo i panni di terzo conduttore. Tornando alla sua performance dello scorso sabato, il robot ballerino progettato da un’azienda americana della Silicon Valley, si è esibito nella pista di Ballando in una caliente salsa al fianco di un vero maestro del genere come Maykel Fonts. Come tradizione, anche Robozao è stato valutato dai giurati partendo da Fabio Canino che ha voluto fare una piccola battuta: “Si dice che i robot prenderanno il posto degli essere umani, per il momento possiamo stare tranquilli”. Questi sono stati i voti dei giudici: Zazzaroni 10, Fabio Canino 6, Carolyn Smith 8, Selvaggia Lucarelli 9, Guillermo Mariotto 7 per un totale di 40 punti. Clicca qui per rivedere la salsa di Robozao a Ballando con le stelle 2018.

UNA STAR A TUTTI GLI EFFETTI

Robozao è un robot alto circa tre metri che oltre a sapere ballare è anche in grado di cantare in maniera ottimale. È la perfetta sintesi di tutti i miglioramenti che la tecnologia ha fatto negli ultimi decenni, arrivando a costruire un dispositivo in grado di compiere gli stessi gesti ed azioni degli uomini senza pagare eccesivo dazio in quanto ad agilità. Come tutte le star del mondo dello spettacolo anche Robozao ha un account sui social vantando peraltro migliaia di fan il cui numero è destinato senza dubbio a salire dopo questa esperienza televisiva italiana. A tal proposito, in queste ore Robozao ha pubblicato un post su Facebook nel quale si mostra durante le prove per la puntata in programma questa sera. Nel post si legge “Ci stiamo preparando che domani ci sarà più Robozao a Ballando con le stelle”. Non resta che vedere quale altra simpatica sorpresa abbia preparato per la seconda puntata di Ballando con le stelle.

© Riproduzione Riservata.