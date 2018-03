SERPICO/ Su Rai Movie il film con Al Pacino (oggi, 17 marzo 2018)

Serpico, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Al Pacino, John Randolph e Jack Kehoe, alla regia Sidney Lumet. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

AL PACINO NEL CAST

Il film Serpico va in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Sidney Lumet e ha potuto contare su un cast di eccellenza composto da Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Cornelia Sharpe e Anthony Roberts. La trama narrata del film trae ispirazione da un fatto realmente accaduto ad un agente di polizia statunitense di origini italiane, Frank Serpico. L'uomo riuscì a scoprire che un gruppo cospicuo di suoi colleghi intratteneva rapporti di collaborazione con la criminalità newyorkese. Deciso a porre fine alle ingiustizie, denuncia pubblicamente quanto scoperto ma, di contro, è costretto a fare i conti con le pesanti minacce perpetrate dai suoi colleghi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SERPICO, LA TRAMA DEL FILM

Frank Serpico inizia il suo lavoro nel distretto di polizia della Grande Mela nel 1959. Fin da subito l'uomo si accorge che qualcosa non quadra perché il sistema di cui fa parte è marcio fin dalle fondamenta. I suoi colleghi, e persino i suoi superiori, intrattengono legami finanziari con i boss criminali locali, incassando cospicue somme di denaro in cambio di favori di qualsiasi genere. Quando la situazione diventa insostenibile per Frank, l'uomo decide di farsi trasferire in un altro distretto della città dove per sua sfortuna il clima è decisamente più teso e corrotto. Ma la situazione precipita quando Serpico deciderà apertamente di non intascare una somma di denaro offertagli da alcuni suoi colleghi per tacere in merito ad alcune operazioni messe a Segno da un boss locale. Dopo aver ricevuto una lunga serie di minacce di morte, Serpico decide di rivolgersi ai suoi superiori che però non intervengono. Messo alle strette, l'uomo è costretto a rivolgersi ai giornalisti del New York Times a cui racconta tutta la sua verità ma l'indagine che ne segue non darà alcun risultato. Trascorrono alcuni mesi e Franck rimane vittima di un grave conflitto a fuoco in cui viene ferito al volto da un criminale, senza che i suoi colleghi abbiano mosso un dito per difenderlo. Dopo essersi miracolosamente ripreso dall'incidente, Serpico racconterà tutta la sua verità d'innanzi a un giudice e alla TV nazionale, dopodiché deciderà di dire addio alla sua carriera di agente di polizia.

