SHOWGIRLS/ Su Rai 4 il film con Elizabeth Berkley (oggi, 17 marzo 2018)

Showgirls, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: Kyle Maclachlan ed Elizabeth Berkley, alla regia Paul Verhoeven. La trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST KYLE MACLACHLAN

Il film Showgirls va in onda su Rai 4 oggi, sabato 17 marzo 2018, alle ore ore 21.00. Una pellicola drammatica ed erotica che va in onda sabato 17 marzo 2018 prima serata su Rai 4 a partire dalle 21.00. La pellicola prodotta del 1995 non ha riscosso molto successo a livello internazionale sia in termini di critica e di incassi al box office. Basti pensare che Showgirls ha maturato una perdita di oltre 25 milioni di dollari ed è stata inoltre premiata con una lunga serie di nomination e premi ai Razzie Awards ovvero la manifestazione che premia i peggiori film dell'anno. Tra gli interpreti principali della pellicola diretta da Paul Verhoeven troviamo anche Kyle Maclachlan, attore cinematografico americano che ha raggiunto il successo internazionale grazie alla serie TV nota come I segreti di Twin Peaks. Del 2017 è tornato in rtv grazie a sequel il televisivo della serie cult anni 90 che ha contribuito al suo successo. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SHOWGIRLS, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è la giovane ed affascinante Nomi Malone, una ragazzina americana che decide di lasciarsi alle spalle il paesino di provincia da cui proviene per realizzare il suo sogno e trasferirsi a Las Vegas. Ma le sue speranze finiscono per infrangersi ben presto con la dura realtà. Nomi viene Infatti rubata della sua valigia e di tutti i suoi averi ma per sua fortuna riesce ad entrare nelle grazie di Molly, un membro dello staff di uno dei casinò più famosi di Las Vegas. Di lì a poco, anche grazie alla sua eccezionale bellezza, riuscirà a diventare una delle stelle di punta dello Stardust, il casinò gestito da Zach Carey, uno degli uomini più ricchi e influenti della città. Dopo essersi guadagnata la fama di stella indiscussa del casinò Nomi dà vita ad una relazione con Zack, generando l'ira di Cristal ex fidanzata dell'uomo che, accecata dalla gelosia, tenta di rovinare la carriera di Nomi procurandole un grave incidente. La situazione precipita quando Molly, la donna che per prima aiutò Nomi dopo il suo arrivo a Las Vegas, viene violentata da un gruppo di uomini dell'entourage di un famoso cantante di Las Vegas. Quando Nomi chiederà a Zack di denunciare l'accaduto e questi si rifiuterà di agire, la ragazza deciderà di scappare via da quel mondo, non prima di aver vendicato la sua amica...

