STEFANO DE MARTINO / L'inviato de L'Isola dei famosi è distratto? Le nuove accuse di Bettarini

Stefano De Martino ottiene un 6 politico nelle pagelle di Stefano De Martino, riguardante la sua ultima settimana all'Isola dei famos. Critiche anche da Lory Del Santo.

17 marzo 2018 Redazione

Stefano Bettarini continua a tenere sotto controllo l'operato di Stefano De Martino all'Isola dei famosi 2018, esprimendo più di qualche critica nei suoi confronti. Settimanalmente, l'ex calciatore pubblica le sue pagelle riguardanti il reality show sul settimanale Spy e non manca di punzecchiare il suo sostituto. L'ultima frecciatina risale proprio all'ultimo numero del tabloid nel quale Bettarini evidenzia quanto accaduto nella diretta di lunedì scorso. A suo avviso, De Martino è stato un po' troppo distratto, tanto da non essersi accorto che Marco Ferri ha barato nella prova del Mejor e Pejor. Una svista che comunque le ha valso un 6 politico, come accaduto spesso nelle pagelle dell'ex calciatore. Dall'inizio del reality show di Canale 5, infatti, sono state numerose le critiche mosse contro di lui, colpevole di non mettere abbastanza in mostra il suo fisico (a differenza di quanto accaduto per Bettarini la scorsa edizione) o di non esporsi troppo nelle varie questioni spinose.

STEFANO DE MARTINO E LE NUOVE CRITICHE

Stefano De Martino procede la sua avventura in qualità di inviato de L'Isola dei famosi. Sono passati due mesi dalla partenza per l'Honduras e la nostalgia di Santiago si fa sentire, anche se il ballerino lo sente ogni giorno al telefono. Come da lui precisato nell'intervista a Chi, durante questo periodo lontano dall'Italia ha comunque avuto modo di conoscere una realtà stupenda, fatta di persone vere e che si accontano di poco. Parole che confermano l'importanza di questo percorso anche se non mancano le critiche di coloro che non ritengono l'ex di Belen Rodriguez adatto per il ruolo che gli è stato assegnato. Oltre a Stefano De Martino, che continua a considerare l'invitato "senza infamia e senza lode", anche Lory Del Santo si è unita al coro dei critici precisando: "Certamente lui e Bettarini sono due palestrati bellocci. Il fatto è che danno poco spazio a Stefano e meriterebbe di più. Quindi, risulta un po' burattino".

