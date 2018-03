STORIE MALEDETTE/ Anticipazioni del 17 marzo 2018: i diversi ruoli di Sabrina Misseri e Cosima Serrano

Storie Maledette anticipazioni del 17 marzo 2018, in onda su Rai 3. I diversi ruoli di Sabrina Misseri e Cosima Serrano nel delitto di Sarah Scazzi.

Storie Maledette - Sabrina Misseri

Il delitto di Avetrana e la morte di Sarah Scazzi sono collegati in modo indelebile a Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Madre e figlia scontano infatti l'ergastolo per l'omicidio della ragazzina, con cui condividevano rapporti di parentela. Le due donne hanno deciso di interrompere il silenzio ad anni di distanza dal loro arresto e condanna, scegliendo di raccontare la loro versione dei fatti. Un racconto che grazie a Franca Leosini riporta ancora i cittadini italiani a quel pomeriggio del 2010, quando Sarah Scazzi scompare in un vortice di mistero e tragedia. Storie Maledette ripercorrerà il caso ancora una volta, grazie alla seconda parte che andrà in onda su Rai 3 questa sera, sabato 17 marzo 2018. Il racconto di Sabrina e Cosima si è interrotto infatti su un punto centrale del delitto di Avetrana e che dà modo agli inquirenti di stringere il cerchio attorno a madre e figlia. I sospetti della stessa madre di Sarah Scazzi sono infatti che le due parenti siano coinvolte nell'omicidio della 15enne: chi altri sapeva che quel giorno sarebbe uscita di casa proprio a quell'ora? Clicca qui per rivedere il video con la prima parte di Storie Maledette e l'intervista a Sabrina e Cosima Serrano.

QUELL'AMORE/OSSESSIONE PER IVANO RUSSO

Un particolare aspetto delle indagini sulla morte di Sarah Scazzi riguarda il suo collegamento diretto a Ivano Russo, il cuoco di Avetrana per cui Sabrina Misseri avrebbe perso la testa. Tutto agli atti secondo gli inquirenti, che hanno scandagliato gli oltre 4 mila messaggi che Ivano e Sabrina si sono scambiati nel giro di pochi mesi. Un dettaglio che evidenzierebbe come la cugina di Sarah fosse succube sentimentalmente dal giovane cuoco, un rapporto ossessivo che spingeva Sabrina a ricercare quell'amore che non le è mai stato concesso. Nella prima parte dell'intervista a Storie Maledette, la Misseri definisce infatti il suo legame con Ivano Russo come "più di un'amicizia e meno di un amore". Il cuoco infatti non avrebbe mai accettato di trasformare la loro reciproca attrazione in qualcosa di più. Del resto Sabrina si sentiva "una cozza", come ha affermato in diversi sms diretti al cuoco. Un legame che agli occhi della conduttrice Franca Leosini sbilanciava l'ago della bilancia a favore di Ivano, quel "Dio Ivano" di cui la Misseri parlava in alcuni messaggi e che avrebbero contribuito ad aumentare l'ego del ragazzo.

IL CONTROLLO DELLA MATRIARCA DELLA FAMIGLIA MISSERI

Non meno importante di Sabrina Misseri, il ruolo della madre Cosima Serrano nell'omicidio di Sarah Scazzi. L'avvocato della famiglia della vittima, il legame Nicodemo Gentile, riferisce infatti a Tag24 che la donna sarebbe "l'assoluta regista" del caso di Avetrana. Lo dimostrerebbe anche il suo continuo negarsi agli interrogatori e mai alle telecamere, un comportamento che tra l'altro condivideva con la figlia Sabrina. Un dettaglio visibile agli occhi degli inquirenti e dei giudici, che hanno sempre visto nella presenza di Cosima all'interno della famiglia una figura autoritaria, tanto che avrebbe gestito i momenti successivi al delitto della ragazzina. Sarebbe stata lei a stabilire che il marito Michele Misseri trasportasse il corpo altrove, grazie ad un rapporto che in tanti anni avrebbe visto la donna assumere il comando anche della sua famiglia. Eppure agli occhi di Sarah Scazzi, la zia Cosima sembrava più che importante. La legava alla parente un forte affetto, tanto da arrivare persino a parlare di una possibile adozione. Questa la versione della Serrano, che ha accolto diverse volte la nipote a casa propria.

