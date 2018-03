Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti: dalla cronaca alle rivelazioni di Carolyn Smith (17 marzo 2018)

Sabato Italiano, anticipazioni puntata 17 marzo 2018 con Eleonora Daniele. Dalla cronaca alle nuove rivelazioni in studio sul tumore di Carolyn Smith.

17 marzo 2018 Anna Montesano

Sabato Italiano, Eleonora Daniele

Torna anche oggi l'appuntamento con il Sabato Italiano, programma condotto da Eleonora Daniele e interamente dedicato a temi di stretta attualità, legati ai principali casi di cronaca e ai problemi che la gente comune affronta ogni giorno. Come di consueto, la puntata, su Rai Uno a partire dalle ore 16 e 45, sarà divisa in due parti. Nella prima parte la conduttrice Eleonora Daniele darà spazio alla cronaca, raccontando i fatti salienti della settimane e delle ultime ore e facendo intervenire in studio anche persone legate alle vicende raccontate. Eleonora Daniele è pronta a soddisfare il pubblico con una prima parte legata alle vicende che hanno tenuto col fiato sospeso in questi giorni, ma anche a regalare loro una parte più leggera e divertente nel secondo troncone dedicato a question di gossip e di spettacolo.

Carolyn Smith, nuove rivelazioni sul tumore a Sabato Italiano?

Come detto Sabato Italiano, il programma che allieta il sabato pomeriggio del pubblico di Rai Uno, mescola la parte seria della cronaca, alla leggereza di temi televisivi e di gossip. Oggi la seconda parte sarà però al contempo sia leggera che seria. Grande ospite dello show condotto da Eleonora Daniele sarà Carolyn Smith, giudice storico di Ballando con le stelle che da anni combatte contro il cancro e che purtroppo da poco ha scoperto che la malattia è tornata. Ne parlerà oggi a Sabato italiano, dopo che di recente, intervistata dal settimanale Gente, ha ammesso: : “Ho un altro intruso. E’ esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta. - e ancora - Devo sottopormi a sedici sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando”

