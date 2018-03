Sanremo Young/ Vincitore e classifica: Elena Manuele al primo posto (finalissima)

Finalissima di Sanremo Young 2018: il vincitore è Elena Manuele. La cantante più giovane batte nel duello conclusivo Raffaele Renda. Gino Paoli elogia la campionessa.

Sanremo Young 2018

Emozioni e grande musica nella finalissima di Sanremo Young 2018. L'ultima puntata del programma condotto da Antonella Clerici non ha deluso le aspettative. I quattro finalisti hanno regalato al pubblico di Rai Uno una serata coinvolgente fin dalle primissime battute. Dai duetti realizzati come di consueto assieme ad artisti affermati alla prova master col musical Jesus Christ Superstar: Elena Manuele, Raffaele Renda, Leonardo De Andreis e Luna Farina si sono confrontati esprimendo tutto il loro talento. Luna è stata la prima a lasciare la finale, un po' a sorpresa. La bionda di Sanremo Young era una delle favorite alla vittoria finale, assieme al simpaticissimo Leonardo De Andreis, che si è dovuto accontentare di un terzo posto. La sfida conclusiva, così, ha messo Elena contro Raffaele. Il brano che hanno cantato è Mentre tutto scorre dei Negramaro, poi la proclamazione del vincitore con l'annuncio di Antonella Clerici e la consegna del premio da parte di Pippo Baudo.

Elena Manuele, la "benedizione" di Gino Paoli

Elena Manuele ha vinto Sanremo Young 2018. La più giovane delle voci del Festival ha compiuto una scalata incredibile. Eppure la serata non era cominciata nel migliore dei modi per lei, con un problema tecnico durante la prima esibizione. La Manuele, nel duetto con Gino Paoli (Una lunga storia d'amore), ha commesso qualche imprecisione e i giudici l'hanno ridimensionata con voti piuttosto bassi. Il verdetto della giuria ha scatenato l'ira di Paoli, che ha preso le difese di quella che a suo dire è a tutti gli effetti una ragazza di talento: "La ragazzina è una professionista, non ha sbagliato nulla. Stiamo parlando di cose inutili. Il nostro mestiere ci mette spesso nei casini, lei è stata brava lo stesso perchè ha talento". Gino Paoli ha battibeccato con Marco Masini e Mara Maionchi, infondendo grande fiduca in Elena, che passo dopo passo ha sbaragliato la concorrenza, tagliando per prima il traguardo finale. Una voce graffiante, un'ottima capacita di interpretazione. Queste le armi vincenti della prima vincitrice di Sanremo Young 2018.

La classifica finale

La vittoria di Elena Manuele a Sanremo Young, ha costretto Raffaele Renda ad accontentarsi del secondo posto. Nel podio c'è anche Leonardo De Andreis, autore di un'interpretazione accolta con grande entusiasmo dal pubblico con i The Kolors. Stupisce il quarto posto di Luna Farina, che indubbiamente era considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale. Tutti i ragazzi arrivati fino all'ultima puntata avrebbero avuto le potenzialità per portare a casa il primo premio, ma probabilmente Luna aveva qualcosina in più rispetto ai suoi avversari. Il pubblico e la giuria, evidentemente, non l'hanno pensata allo stesso modo. Al di là di un talento vocale notevole, Luna Farina è sempre apparsa sicura di sè e al tempo stesso umile. Ha sorpreso il carisma con cui ha tenuto il palco, da inizio a fine avventura all'Ariston. I finalisti, ma più in generale tutto il gruppo, hanno dimostrato le potenzialità per poter fare bene in futuro. Chissà se qualcuno di loro riuscirà ad emergere a grandi livelli nei prossimi anni.

© Riproduzione Riservata.