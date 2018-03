Stefania Rocca e Marcello Nuzio/ Video: l'attrice si ritira dopo l'infortunio? (Ballando con le stelle)

Stefania Rocca torna questa sera a Ballando con le stelle 2018 al fianco del ballerino Marcello Nuzio: quale sarà il verdetto dopo l'infortunio dell'ultima puntata?

17 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Stefania Rocca, concorrente di Ballando con le stelle

L'avventura a "Ballando con le stelle" di Stefania Rocca e Marcello Nuzio non è iniziata nel migliore dei modi: l'attrice, infatti, poche ore prima della diretta ha avuto un piccolo incidente che l'ha costretta a restare immobile per evitare che le sue condizioni di salute peggiorassero. Tuttavia, la volontà di ballare è riuscita ad avere la meglio e l'attrice, dopo aver effettuato dei drastici cambi alla sua coreografia, è riuscita a tornare in scena sfruttando un simpatico escamotage. Per evitare infatti di creare ulteriori problemi alle costole, si è scelto di inserire la sua coreografia in un racconto un po' più ampio e lei, nei panno di una donna rapita, ha sorpreso tutti entrando in scena legata a una sedia. Non sappiamo ancora quali siano le sue condizioni di salute e se questa sera riuscirà a portare sul palco una coreografia più elaborata, ciò che sembra essere certo è che l'attrice, ancora una volta, non lascerà che qualche piccolo intoppo le sia d'ostacolo alla ricerca del successo. A questo link il video dell'esibizione portata in scena da Stefania Rocca nel corso della prima puntata.

Stefania Rocca riparte dal penultimo posto in classifica

"Stefania quando ha saputo che c'era questa rottura, questa frattura, è entrata in crisi, ha avuto tre giorni di pianti continui che chiaramente non voleva far vedere, che non voleva dire". A parlare è il coreografo Marcello Nunzio, che nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle ha cercato di spiegare lo stato d'animo che ha colpito la sua partner di ballo dopo la piccola frattura che l'ha costretta a stravolgere completamente la sua coreografia. "È stato difficile - ha aggiunto inoltre il ballerino professionista - perché eravamo arrivati al punto di essere pronti per la puntata". A confermare le sue parole anche l'attrice, che si è rivolta alla giuria visibilmente commossa: "Mi stavo divertendo, mi sembrava di iniziare ad avere qualcosa, ad avere un minimo di memoria sui passi". La sua esibizione, un charleston ispirato agli anni '20, è riuscito a conquistare soltanto 20 punto e il penultimo posto in classifica. Riuscirà l'attrice a recuperare tutte le sue energie e rifarsi nella puntata di questa sera?

