Steven Spielberg, Ready Player One/ "La vita vissuta sconfigge la realtà virtuale"

Steven Spielberg presenta il suo nuovo film Ready Player One, nel quale si parla del rapporto tra realtà virtuale e vissuto: ecco le sue dichiarazioni.

17 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Steven Spielberg

Steven Spielberg arriverà presto a Roma per ritirare il David di Donatello alla carriera. Il regista ha ancora molti progetti in vista e lo conferma nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale presenta il suo nuovo film 'Ready Player One'. Si tratta di una pellicola in cui ha espresso la sua visione della vita, nella quale la realtà virtuale riesce ancora ad essere sopraffatta dall'esistenza vissuta. "Tra la realtà e l'immaginazione quando ero ragazzo sceglievo sempre quest'ultima, anzi in essa ero immerso come vorace spettatore di film e come individuo, che faceva della fantasia il suo primario nutrimento. Anche perché la memoria delle immagini che vedevo si radicava con le storie che esse raccontavano nel mio animo, nella mia mente", precisa il regista che aggiunge, "Sarà comunque la realtà, quella vera, che sempre racconta l'umanità perché ogni vita vera ha la sua storia, a vincere alla fine". La pellicola racconta la storia di Wade, un giovane che vive in una baraccopoli ma che riesce a sfuggire a questa difficile realtà attraverso Parzival, il suo Avatar presente in un mondo virtuale.

Steven Spielberg e il legame con l'Italia

Steven Spielberg si sente legato all'Italia dal punto di vista cinematografico. Ricorda infatti di avere presentato proprio a Taormina il suo film Duel, che aveva segnato il suo debutto da regista, produttore e anche co-sceneggiatore. E ammira il nostro paese anche per alcuni indimenticabili registi che rappresentano ancora oggi per lui alcuni esempi da seguire: "Amo la sincerità, l'autenticità delle emozioni che ho scoperto in tanto cinema italiano. Penso a Vittorio De Sica, ma per me è stato molto importante anche Michelangelo Antonioni. E Fellini, ovviamente, perché l'immaginazione e la realtà andavano a braccetto in ogni sua sequenza". Per quanto riguarda il mondo del cinema di oggi, sottolinea l'importanza di creare una storia che possa coinvolgere pienamente lo spettatore: "La parola e l'immagine sono strettamente legate per me. Senza la scrittura l'immagine ha un'intelligenza artificiale e lati oscuri. Con una storia e la sua umanità tutto si illumina".

© Riproduzione Riservata.