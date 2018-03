THE WATCHER/ Su Rete 4 il film con James Spader e Keanu Reeves (oggi, 17 marzo 2018)

The Watcher, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 marzo 2018. Nel cast: James Spader, Keanu Reeves e Marisa Tomei, alla regia Joe Charbonich. La trama del film nel dettaglio.

17 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST KEANU REEVES

Il film The Watcher va in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 marzo 2018, alle 23.20. Una pellicola thriller che è stata realizzata nel 2000 per la regia di Joe Charbonich ed è stata interpretata da James Spader, Keanu Reeves, Marisa Tomei, Ernie Hudson e Chris Ellis. Si tratta di un film minore che non ha riscosso un grande successo al cinema e che viene raramente proposto in TV. Nel nostro Paese gli incassi di The Watcher hanno sfiorato i 3 milioni di euro. La particolarità del film diretto da John Carbonich è che l'identità del serial killer viene mostrata agli spettatori a pochi minuti dall'inizio del film. Proprio per questo motivo la narrazione rischia di sfociare nel banale e nello scontato. Una delle note positive del film è la presenza di Keanu Reeves che, seppur abbia dato sfoggio delle sue straordinarie abilità attoriali, ha ricevuto una candidatura ai razzie Awards come peggior interprete secondario. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THE WATCHER, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Joel Campbell, un ex agente di polizia specializzato nello stanare e catturare spietati serial killer. Dopo una lunga ed onorata carriera nella squadra omicidi però, le atrocità a cui è stato costretto ad assistere, lo spingono a gettarsi alle spalle il passato, decidendo così di abbandonare la sua carriera. Cerca così di iniziare una nuova vita ma ben presto la città verrà messa a ferro e fuoco da un misterioso lucida serial killer che getterà il panico tra la popolazione. Joel non resiste e scende in campo, scoprendo ben presto che il responsabile della lunga serie di omicidi perpetrati nelle ultime settimane è in realtà, un uomo che conosce molto bene, ovvero David Allen. Quest'ultimo cerca da diverso tempo di mettere in atto un piano vendicativo contro lo stesso Joel.

