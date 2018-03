Tina Cipollari vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne, dalla doccia alla torta in faccia: i motivi della guerra

Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne: dalla doccia alla torta in faccia in diretta, ecco tutti i motivi della guerra tra l'opinionista e la dama del trono over.

17 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari e Gemma Galgani

Tina Cipollari continua ad attaccare Gemma Galgani. La bionda opinionista e la dama storica del trono over di Uomini e Donne sono sempre più le protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi. Le puntate della versione senior di Uomini e Donne sono letteralmente monopolizzate dagli attacchi di Tina Cipollari alla Galgani. Dopo la doccia in diretta, Tina ha dato via ad un altro momento trash della trasmissione lanciando una torta in faccia a Gemma. A scatenare il tutto è stata la classifica della sfilata femminile che ha visto Gemma piazzarsi al terzo posto con la sua interpretazione della sensualità. Vestita di bianco con un abito molto elegante, la Galgani ha scatenato la rabbia della Cipollari accavallando le gambe in una scena che ricordava Sharon Stone. Dopo averla pesantemente attaccata verbalmente, Tina ha concluso il tutto con il lancio della torta. Al gesto, Gemma ha reagito ironicamente ammettendo che la panna si sposava perfettamente con il colore del suo abito. Il gesto di Tina, però, ha riacceso i riflettori sui motivi per i quali la Cipollari odia Gemma.

I MOTIVI DELL’ANTIPATIA DI TINA CIPOLLARI NEI CONFRONTI DI GEMMA GALGANI

Tina Cipollari ha cominciato ad attaccare Gemma Galgani quando la dama ha iniziato a frequentare con assiduità Giorgio Manetti. Durante gli otto mesi di storia, la bionda opinionista ha sempre definito Gemma uno “zerbino” accettando la scelta del cavaliere di frequentare anche altre donne. L’antipatia di Tina, però, nei confronti di Gemma ha raggiunto l’apice quando la Galgani, pur essendo innamorata, ha deciso di lasciarlo. Il gesto della dama è stato poi interpretato da Tina come il desiderio di voler restare a tutti i costi in trasmissione anche rinunciando ad una storia d'amore. Convinta che Gemma sia semplicemente in cerca di fama e popolarità, la Cipollari ha cominciato a prenderla di mira criticando tutte le sue scelte sentimentali, soprattutto di fronte alle frequentazioni con uomini più giovani. Tuttavia, il pomo della discordia tra le due resta principalmente Giorgio Manetti a cui Gemma avrebbe parlato male di Tina definendola “grassa”. Insomma, tra Tina e Gemma, sicuramente, le discussioni continueranno.

