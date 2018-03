Uomini e Donne/ Andrea Damante e Giulia De Lellis: dall'America una decisione importante? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Damante e Giulia De Lellis, a quando le nozze? L'ex corteggiatrice ammette: "Quando avrà l'anello al dito..."

17 marzo 2018 Anna Montesano

Una delle coppie più stabili e amate nate nello studio di Uomini e Donne è senza dubbio quella composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due sono da poco rientrati da un lungo viaggio in America, dove si sono occupati di alcuni progetti molto importanti che scopriremo nella loro interezza prossimamente. Una vera e propria luna di miele hollywoodiana quella di Giulia e Andrea, pendolari tra Miami, Las Vegas e Los Angeles. E c'è chi crede che proprio in America la coppia possa aver deciso che sia arrivato il momento di fare un passo avanti in questa bellissima relazione, mettendo al mondo un bebè. Una possibilità che Andrea e Giulia erano già pronti a veder divenire realtà durante la partecipazione di Damante al Grande Fratello Vip, e che oggi, con un rapporto che si è consolidato ed è maturato, potrebbe divenire realtà.

Andrea e Giulia, dal sogno americano al matrimonio

Il sogno di Giulia De Lellis, così come quello dei tantissimi fan della coppia di Uomini e Donne, è sicuramente quello delle nozze con Andrea Damante. "Posso dire soltanto che quando mi vedrete un anello sulla mano sinistra potrò dirvi qualcosa in più - ammette Giulia, intervistata da Diva e Donna; poi aggiunge - Adesso ci godiamo la nostra vita da fidanzati la proposta non è ancora arrivata e se dovesse arrivare sarebbe ben accetta. Ma lui sa già tutto. Il nostro è un rapporto un po’ magico. “Io l’ho sentito parlare la prima volta a “Uomini e donne” e qualcosa mi ha spinto a partecipare. Ma non era scontato che arrivassimo fin qui”. Una storia quella di Andrea e Giulia che continua a far sognare e che, magari proprio a breve, potrebbe essere arricchita da importanti novità.

