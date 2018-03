Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina Cipollari e il gesto shock: il web non perdona (Trono Over)

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!

17 marzo 2018 Valentina Gambino

Tina, il gesto shock che fa infuriare il web

Tina Cipollari si è accomodata sul trono in attesa di ritrovare un uomo che possa farle battere ancora il cuore. Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, l’ex vamp ha deciso di rimettersi in gioco ma questo, non l’ha fatta di certo “calmare”. Ieri pomeriggio infatti, la settimana televisiva di Uomini e Donne si è conclusa con il trono over, con protagonisti dame e cavalieri ma soprattutto lei: Gemma Galgani. Proprio la donna di Torino, riesce sempre a far perdere il controllo alla Cipollari che da sempre, non perde l’occasione per mostrare tutto il suo astio nei suoi confronti. La sua rabbia verso la dama si è talmente sviluppata che l’opinionista ha quasi perso la simpatia nei confronti di Giorgio Manetti che invece precedentemente stimava. Subito dopo la sfilata della puntata trasmessa ieri su Canale 5, Tina ha letteralmente fatto infuriare il pubblico della trasmissione per un gesto inaspettato che ha sollevato l’ira funesta del web: cosa è accaduto in dettaglio?

Tutti i fan di Uomini e Donne sono letteralmente infuriati con Tina Cipollari. Durante la puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri infatti, la donna si è lasciata andare ad un gesto che ha lasciato il pubblico proprio a bocca aperta e probabilmente, le farà rischiare anche il posto all’interno del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Poco prima dei saluti finali infatti, l’opinionista si è velocemente recata nel dietro le quinte della trasmissione per poi fare ritorno in studio lanciando una torta intera direttamente sulla faccia di Gemma Galgani. Tra le due poco prima, c’era stato il nuovo litigio dopo la sfilata che aveva come tema la sensualità. La ruspante ex vamp infatti, crede che la dama debba smetterla di indossare vestiti non adatti alla sua età. Dopo il lancio della torta, anche Gianni Sperti è rimasto assolutamente di stucco. Sui social poi, gli estimatori di Uomini e Donne, si sono scagliati contro la Cipollari, rea di fare sempre quello che vuole senza alcun freno. Anche su Twitter, i fan del programma hanno mostrato sdegno, chiedendo alla redazione del programma di mandare via l’opinionista.

