VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI / Signorini conferma: "Si è messa a piangere" (Isola dei famosi 2018)

Valeria Marini vs Francesca Cipriani all'Isola dei famosi: arriva la conferma di Alfonso Signorini su quanto accaduto durante una puntata di Casa Signorini.

17 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Valeria Marini entrerà ufficialmente a far parte del cast de L'Isola dei famosi 2018 il prossimo lunedì, sbarcando in Honduras e unendosi agli altri naufraghi. Un'avventura che si preannuncia a dir poco esplosiva se consideriamo quanto accaduto nell'ultima diretta nella quale la Valeriona nazionale ha avuto un confronto a dir poco accesso con Francesca Cipriani. Le due vamp di questa edizione hanno infatti dei trascorsi esplosivi a causa di un amore condiviso, fatto che non è affatto andato già all'ex ballerina del Bagaglino. Qualche tempo fa, infatti, lei e la Cipriani si sono incontrate nel programma a Casa Signorini ma la Marini si è rifiutata di condividere il salotto con la sua ex rivale. Ne è conseguito un diverbio confermato dallo stesso direttore di Chi. Sulla querelle tra le due naufraghe è infatti intervenuto lo stesso Alfonso Signorini, che ha confermato le dichiarazioni fatte da Francesca Cipriani lo scorso lunedì.

VALERIA MARINI VS FRANCESCA CIPRIANI: SIGNORINI CONFERMA

Alfonso Signorini ha confermato quanto accaduto nel suo salotto qualche mese fa: "La verità devo dirla, la racconto io. Valeria è stata ospite a Casa Signorini per due mesi, durante una puntata ha visto che c'era la Cipriani, ha sbottato e ha detto 'o me, o lei'. Questo è. Allora io me ne sono andato dalla Cipriani quando il programma non era iniziato, la Marini pretendeva che Francesca se ne andasse, io non ho voluto e le ho detto 'tu allora non stare qui in salotto, stai in cucina con lo chef e io verrò da te in disparte e ti intervisterò in cucina'. Il direttore di Chi affonda ulteriormente la Valeriona nazionale, che ha rifiutato di condividere le telecamere con Francesca: "Io confermo quello che ha detto la Cipriani, Valeria ieri ha smentito, ma ha raccontato una bugia, perché è veramente accaduto quello che ha raccontato Francesca. La Cipriani c'era rimasta così male che si è messa a piangere". La Marini ha dunque sminuito quanto accaduto, come già accadeva regolarmente alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip? Il divertimento e il trash è servito...

