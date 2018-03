VINCENZO SALEMME / ‘Una festa esagerata’ con un morto al piano di sotto (Verissimo)

Vincenzo Salemme al cinema dal prossimo 22 marzo con il nuovo film Una festa esagerata, rielaborazione di una sua recente commedia teatrale. Anticipazioni e news.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Vincenzo Salemme a Verissimo

Grande atteso è il nuovo film di Vincenzo Salemme che farà capolinea nelle migliori sale cinematografiche italiane il prossimo 22 marzo. Si tratta di una spassosa commedia intitolata Una festa esagerata e che non è altro che una rielaborazione cinematografica di una sua recente commedia teatrale. Sì perché Vincenzo Salemme è non solo protagonista del film ma anche regista. Il film è ambientato a Napoli dove vive la famiglia Parascandolo che è in subbuglio per i preparativi per la festa del diciottesimo compleanno di Mirea, la figlia di Gennaro che è appunto interpretato da Vincenzo Salemme. Quest’ultimo è un geometra nonché piccolo imprenditore edile, con un carattere mite e umile. Al contrario di sua moglie, la signora Teresa, interpretata da Tosca D’Aquino che volendo salire la scala sociale ha deciso che per questa festa vuole fare le cose in grande stile, senza badare a spese, il tutto sulla splendida terrazza di casa. Gennaro, seppur contrariato, non vuole in alcun modo far dispiacere sua moglie così cerca di assecondare ogni suo capriccio e a permetterle di spendere una fortuna per questa ‘festa esagerata’. Quando tutto è oramai pronto e alcuni invitati sono già arrivati, giunge l’inaspettata notizia della morte di un anziano signore del piano di sotto. Da qui il panico, come fare una festa con un morto sotto casa?

VINCENZO SALEMME: “LA RECITAZIONE È L’UNICA ARTE CHE È TALMENTE EFFIMERA, CHE MENTRE LA DICI, FINISCE”

Insomma una commedia davvero esilarante con un cast d’eccezione che vede protagonisti anche Massimiliano Gallo, Nando Paone, Francesco Paolantoni, Iaia Forte, Andrea Di Maria e tanti altri. Insomma uno spettacolo da non perdere e da gustare al cinema. In una recente ospitata a Radio 105 Friends, ai microfoni di Tony & Ross, il regista e protagonista Vincenzo Salemme ha dato alcune gustose anticipazioni proprio circa la modalità di approccio di Gennaro e di sua moglie Teresa di fronte a questa sfortuna del morto nel loro stesso condominio: “Si chiede alla figlia del malcapitato morto di rimandare la notizia della morte. Cosicché non essendoci la notizia, non c'è il morto. Non essendoci il morto non c'è il lutto e la festa si può fare". A Radio Montecarlo, durante il programma Due come noi, Vincenzo Salemme oltre a promuovere il suo nuovo film Una festa esagerata, ha parlato anche della sua carriera divisa tra cinema, teatro e televisione che è iniziata ben quarantatre anni fa e di come ha saputo in tutti questi anni conservare lo stesso entusiasmo del primo giorno: “È un lavoro che mi piace, chiamare la recitazione un lavoro è sbagliato, perché recitare è qualcosa che ha a che vedere con l’anima, è l’unica arte che è talmente effimera che mentre la dici, finisce. Tu reciti mentre reciti finisce, quell’istante che passa dal tuo cuore alla tua bocca alle orecchie e agli occhi dello spettatore è un istante che non si ripete più”.

