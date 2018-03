VALERIO SCANU/ “Coming out? È autodiscriminante”: i fans dalla parte del cantante (Sabato Italiano)

Valerio Scanu a Sabato Italiano: “Coming out? Lo aspettano tutti, ma così mi autodiscriminerei”. Le ultime notizie sul cantante e le confessioni fatte nella sua seconda autobiografia

17 marzo 2018 - agg. 17 marzo 2018, 18.39 Silvana Palazzo

Valerio Scanu a Sabato Italiano

Valerio Scanu difende la sua vita privata dal gossip e dai pettegolezzi. Il cantante sardo, nel salotto di Sabato Italiano, ha espresso il suo rammarico per dover commentare le notizie della sua vita privata piuttosto che del suo lavoro ogni volta che rilascia un’intervista. Dopo un po’ di assenza, Valerio Scanu è tornato sulla scena musicale con un nuovo lavoro sperando che, in futuro, si parli solo di quello anche se “sono consapevole che il gossip tira di più”. Ad appoggiare le scelte di Valerio sono tutti i suoi fans che, sin dalla sua avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, non l’hanno mai lasciato solo difendendolo e sostenendolo sempre e comunque. Dalla sua parte, inoltre, Valerio Scanu ha due donne importanti ovvero sua nonna e sua madre che, orgogliose di lui e del suo lavoro, sperano di vederlo sempre felice e soddisfatto. Nonostante i momenti difficili che ha dovuto affrontare siano stati tanti, dunque, con l’affetto della famiglia e dei fans è riuscito a superare tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VALERIO SCANU REPLICA AI GIORNALISTI

Valerio Scanu si confessa a Sabato Italiano. Lo fa in occasione della presentazione del suo libro “Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary”. Si tratta della seconda autobiografia del cantante, che stavolta però scava nei suoi affetti più intimi, raccontando aneddoti curiosi e passando in rassegna le diverse esperienze che ha vissuto nel corso della sua carriera, senza omettere le delusioni. Valerio Scanu però non ha dimenticato il suo primo amore, la musica, infatti a due anni di distanza dalla partecipazione al Festival di Salerno torna con il singolo “Ed io”, un brano scritto da Tony Maiello e Simonetta Spiri. Nel libro affronta anche un tema delicato, quello dei pregiudizi. «Tutti aspettano il mio coming out, ma mi autodiscriminerei. Non ho mai creduto fosse una conditio sine qua non», ha scritto nel suo libro. «I giornalisti anziché promuovere il mio lavoro provano a scavare nella mia vita privata, perché forse il gossip fa più gola del progetto artistico. Io penso che scavando nei progetti, si troverebbe di più del privato. Sono anche le tv e i giornali a educare i telespettatori e i lettori».

VALERIO SCANU: “COMING OUT? LO ASPETTANO TUTTI...”

Una delle missioni di Valerio Scanu è proteggere chi ama: «È uno degli obiettivi della mia vita», ha ribadito a Sabato Italiano. L'altro è combattere i pregiudizi, a partire da quelli vissuti nella sfera professionale. «Io vengo da un talent in un periodo in cui c'era già un pregiudizio artistico, quindi sono abituato», ha spiegato alla conduttrice Eleonora Daniele nella sua intervista su Raiuno. Il discorso torna sul suo mancato coming out, che in un certo senso fa indirettamente o velatamente: «Ognuno è libero di fare quello che vuole e di amare chi vuole. Non sempre si è pronti per dire certe cose. Se io sono pronto? Sono sempre pronto... a proteggere chi amo». A Sabato Italiano viene poi trasmesso il videomessaggio di sua nonna: «La nostra famiglia è molto unita». Ce n'è uno anche della madre: «Mia mamma è tranquilla e serena».

