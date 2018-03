Verissimo/ Ospiti e diretta 17 marzo: Paola Di Benedetto, Francesco Monte, Filippo Nardi e Carlo Cracco

Verissimo, anticipazioni e ospiti 17 febbraio: Paola Di Benedetto, Francesco Monte, Filippo Nardi, Carlo Cracco, Vincenzo Salemme e Katia Follesa nel salotto di Silvia Toffanin.

17 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Verissimo - Filippo Nardi e Silvia Toffanin

Verissimo, tutti i colori della cronaca, in onda su canale 5 dal 1996, torna in onda oggi, sabato 17 marzo, con una puntata assolutamente imperdibile. Grandi ospiti, infatti, arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin, padrona di casa dal 2006. Come ogni settimana, verrà dato ampio spazio al capitolo Isola dei Famosi 2018. Tra gli ospiti della puntata, i più attesi sono sicuramente Paola Di Benedetto e Francesco Monte. L’ex madre natura di Ciao Darwin arriverà per la prima volta in studio per raccontare la sua Isola dei Famosi e sarà raggiunta proprio da Monte con cui ha iniziato una vera frequentazione. Sempre per il capitolo Isola, poi, arriverà anche Filippo Nardi che, in Honduras, ha tirato fuori anche un’emotività che in pochi si aspettavano. E ancora, a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin saranno anche l’attore e regista Vincenzo Salemme e Katia Follesa. Infine, rilascerà la sua prima intervista a Verissimo anche lo chef stellato Carlo Cracco.

PAOLA DI BENEDETTO E FRANCESCO MONTE GLI OSPITI PIU’ ATTESI

Grande attesa per la prima intervista televisiva di coppia di Paola Di Benedetto e Francesco Monte che, ai microfoni di Verissimo, raccontano l’inizio di quella che potrebbe essere una bellissima storia d’amore. Supenda, in perfetta forma e con un sorriso splendido, Paola racconterà a Silvia Toffanin le emozioni vissute in Honduras e il desiderio di tornare in Italia per riabbracciare non solo i suoi affetti, ma anche per rivedere Francesco Monte con cui, sin dai primi giorni insieme, era nato un bel feeling. Nel corso della puntata, Paola sarà raggiunta proprio da Monte che annuncerà l’inizio di una nuova fase della sua vita sentimentale. Dopo un mese intenso fatto di critiche e polemiche, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi svelerà alla Toffanin la sua felicità per l’inizio del rapporto speciale con Paola. “Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata”, saranno alcune delle parole che pronuncerà Monte a Verissimo.

LA PRIMA VOLTA DI CARLO CRACCO A VERISSIMO

Carlo Cracco non è solo uno chef stellato, ma anche un personaggio televisivo. Dopo essere stato per anni un giudice di Masterchef Italia, Carlo Cracco ha deciso di staccarsi un po’ dalla televisione per dedicarsi al nuovo ristorante In Galleria che, in questi giorni, ha fatto discutere molto per la rivisitazione della Pizza Margherita. Dalla passione per la cucina al matrimonio con Rosa Fanti fino ai figli, Carlo Cracco, ai microfoni di Verissimo, si racconterà a 360 gradi. Non mancherà, naturalmente, il riferimento alla stella Michelin che lo chef ha perso recentemente e che intende riconquistare dedicandosi completamente al suo nuovo ristorante per il quale ha messo su un menù stellare. Sarà un modo, dunque, per far conoscere al pubblico anche il Carlo Cracco più privato, quello che in pochi conoscono.

