Zachary, figlio dei Filippo Nardi/ Il selfie negli studi tv di Cologno Monzese

Zachary, figlio dei Filippo Nardi

Zachary Nardi, figlio dell'ex "naufrago" Filippo Nardi, è diventato improvvisamente famoso per la lettera al papà sull'isola e per il commovente abbraccio in diretta di qualche giorno fa...

Zachary Nardi, figlio dell'ex naufrago Filippo (Instagram)

Nelle ultime due settimane, il pubblico televisivo di Canale 5 ha avuto modo di conoscere meglio la famiglia di Filippo Nardi: infatti l’oramai ex naufrago dell’Isola di Famosi, che quest’oggi sarà ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, proprio prima dell’eliminazione, ha avuto modo di commuoversi per via di un tenero messaggio che, grazie anche alla sua ex compagna Benedetta Dolfi, suo figlio Zachary gli ha indirizzato mentre ancora si trovava sulle spiagge dell’Honduras. Nonostante la relazione con la Dolfi sia finita da tempo, il legame fra i tre pare essere comunque ancora solido. E, se mentre la madre adesso è impegnata in una nuova relazione sentimentale e tende a stare abbastanza lontana dalla telecamere, invece è proprio il sedicenne che i genitori chiamano Zack ad aver letteralmente bucato lo schermo negli ultimi giorni: dopo la commovente missiva inviata al padre che era in procinto di essere “tagliato” dal cast dell’Isola, è avvenuto anche il tanto agognato abbraccio tra i due proprio nello studio televisivo del reality. Ed è probabile che con la Toffanin, Nardi parlerà anche del suo rapporto col ragazzo, oltre che della sua esperienza nel programma condotto da Alessia Marcuzzi e del suo (al momento solo presunto) coinvolgimento nel cosiddetto “canna-gate”.

ZACHARY NARDI DI NUOVO NEGLI STUDI DI COLOGNO MONZESE

A proposito del giovane Zachary Nardi, dopo l’ospitata in quel dell’Isola dei Famosi in cui ha avuto modo di rivedere suo padre Filippo, è tornato anche a bazzicare i propri account social dopo un periodo di “latitanza”. Infatti, su Instagram, il sedicenne figlio dell’ex concorrente del Grande Fratello non pubblicava praticamente nulla dallo scorso novembre, quando sul suo profilo (@zaccarianardi) era apparsa una foto in bianco e nero che lo ritraeva, vestito in un abito impeccabile, assieme al papà mentre si trovavano a Londra. Di recente, invece, Zachary ha pubblicato un nuovo scatto e questa volta il tag che accompagnava la didascalia ricordava ai suoi follower che si trovava nuovamente negli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese. Un po’ criptico invece il testo della didascalia (“Un salto nel vuoto, scendo in ciabatte e torno”): che stesse registrando la puntata di qualche programma che andrà in onda prossimamente? Quello che è certo è che la sua ancora poco nutrita fanbase e gli amici di sempre hanno colto l’occasione per prenderlo in giro, ironizzando anche sul fatto che ora è famoso proprio come il papà Filippo.

