È arrivata la felicità 2/ Anticipazioni del 18 marzo 2018: un doppio matrimonio in arrivo!

È arrivata la felicità 2, anticipazioni del 18 marzo 2018, in prima Tv su Rai 1. A causa di un litigio, Orlando decide di lasciare Angelica per qualche giorno.

È arrivata la felicità 2, in prima Tv assoluta su Rai 1

È ARRIVATA LA FELICITÀ 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nel pomeriggio di oggi, martedì 18 marzo 2018, andrà in onda su Rai 1 la sesta puntata di È arrivata la felicità 2, in prima Tv assoluta. Sarà composta dall'undicesimo e dodicesimo episodio, dal titolo "Quando mi hai fatto molto arrabbiare" e "Quando ti ho chiesto perdono". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Angelica e Orlando sono euforici per il matrimonio in arrivo: la mattina inizia di buon umore, con la coppia che canta senza freni. La donna tuttavia scopre mentre si sta pettinando che i suoi capelli stanno cadendo, proprio nel momento stesso che anche Orlando sta realizzando la stessa cosa. Per farsi forza, Angelica pensa a tutte le donne famose con i capelli rasati, di successo e comunque affascinanti. Poco dopo ne viene informata anche Valeria. La protagonista inizia a pensare alle parole del suo medico, a quando l'aveva avvisata che sarebbe successo e l'aveva spinta a fare subito qualcosa. Angelica così non si perde d'animo e decide di agire. Intanto, Bea nota che l'ex fidanzato la sta aspettando ancora una volta fuori casa, solo per guardarla. Nunzia e il compagno invece visitano una nuova casa e decidono che è quella giusta. Pietro riceve poi una telefonata del fratello e inizia a sentirsi sempre più in colpa per non averlo avvisato di aver ipotecato l'ufficio senza dirgli nulla. Mentre l'ex fidanzata pensa già al suo nuovo flirt, Umberto confida al migliore amico di non poter fare a meno di provare una forte gelosia.

Nel frattempo, Orlando scopre il segreto di Pietro, mentre Angelica riceve il supporto di Valeria e Giovanna per la questione capelli. La sorella infatti decide di aiutarla a tagliarle tutta la chioma, mentre la madre decide di conservare una ciocca sicura che porti bene. Più tardi, Rita cerca di recuperare di nuovo il rapporto con Valeria e cerca di ricordarle perché è rimasta incinta. Non appena Angelica si presenta ai figli senza capelli, Bea è l'unica a non reagire bene: preferisce vederla con la parrucca. Nei giorni successivi ha poi una discussione con Simone, che non smette ancora di cercarla. Dopo aver sentito Angelica nominare il medico durante il sonno, Orlando inizia a credere che la compagna lo tradisca. Dopo un malore, Bea viene consigliata dall'insegnante a farsi dare un sostegno psicologico, ma la ragazza rifiuta. Nel frattempo, Giuseppe contesta alla moglie di essere cambiata fin troppo. Giovanna invece cerca di nascondere di aver conosciuto di recente un altro uomo, di cui si è subito invaghita. Anche se Pietro riesce a trovare una soluzione per non perdere l'ufficio, Orlando continua a pensare che Angelica lo stia tradendo. Decide infine di affrontarla, ma la donna reagisce dandogli semplicemente uno schiaffo. Dopo essersi scusato, la donna decide di metterci una pietra sopra. Intanto, Guido continua la sua relazione con Sabaudia, ma riceve la visita di Volfango, il fidanzato, che finisce per dargli un pugno. Quella notte, Angelica parla ancora nel sonno e fa il nome del medico, Sebastiano.

ANTICIPAZIONI DEL 18 MARZO 2018, EPISODIO 11 "QUANDO MI HAI FATTO MOLTO ARRABBIARE"

Dopo l'ultima notte trascorsa in bianco, Orlando non riesce a dimenticare il presunto tradimento di Angelica. Sentirla nominare nel sonno il nome del dottor Ravelli non può che alimentare sempre di più la sua gelosia. Cerca però di tenersi alla larga da una nuova lite, anche se le tensioni sono evidenti ed i due non fanno che punzecchiarsi. Intanto, Pietro e Nunzia decidono finalmente di fare il grande passo e di sposarsi. Il fratello però prende la decisione opposta in seguito ad un pesante litigio con la compagna e per questo decide di andarsene via per qualche giorno. EPISODIO 12, "QUANDO TI HO CHIESTO PERDONO" - Una volta sola, Angelica decide di andare incontro a Orlando e trovare un punto d'incontro. Decide così di raggiungerlo in campagna, dove il compagno sta svolgendo dei lavori di riparazione. Fra i due ritorna finalmente il sereno e arrivano anche a prendere una decisione importante: le loro nozze avverranno lo stesso giorno in cui Pietro e Nunzia si presenteranno all'altare.

