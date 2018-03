ALDO MORO - IL PRESIDENTE/ Su Rete 4 il film con Michele Placido (oggi, 18 marzo 2018)

Aldo Moro - Il presidente, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Michele Placido e Donatella Finocchiaro, alla regia Gianluca Maria Tavarelli. Il dettaglio.

18 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST MICHELE PLACIDO

Il film Aldo Moro - Il presidente va in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018 alle ore 23.35. Una pellicola biografica che è stata prodotta nel 2008 per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, regista italiano famoso per aver curato la regia di diverse serie televisive poliziesche di grande successo come Paolo Borsellino, La mossa del cavallo: C'era una volta Vigata e Maltese - Il romanzo del commissario, tutte andate in onda su Rai 1 con ottimi ascolti. Nel cast di protagonisti di Aldo Moro - Il presidente figurano Michele Placido (che veste i panni di Aldo Moro), Donatella Finocchiaro, Marco Boschi, Roberto Infascelli e Ninni bruschetta. Tutti i personaggi rappresentati nel film sono personalità realmente esistite che hanno orbitato attorno alla vita di Aldo Moro. Il film è andato in onda prima visione assoluta su Canale 5 nel maggio del 2008 e viene riproposto in tv in occasione dell'anniversario della scomparsa di Moro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALDO MORO - IL PRESIDENTE, LA TRAMA DEL FILM

Il film cerca di ricostruire il clima di tensione che attraversava l'Italia sul finire degli anni 70, quando il partito democristiano iniziò ad essere costantemente minacciato ed attaccato dalle Brigate Rosse, uno dei movimenti terroristici italiani più pericolosi della storia del nostro paese, attivo soprattutto negli anni 70. In particolare l'organizzazione era intenzionata a colpire direttamente il presidente del Partito democristiano, ovvero Aldo Moro. Nel marzo del 1968, le Brigate Rosse misero in atto il loro piano di morte rapendo Moro e trucidando tutti i membri della scorta. Dopo quasi due mesi di prigionia, purtroppo, venne rinvenuto il cadavere del politico in una strada molto trafficata di Roma.

